Iulius Mall Cluj „prelungește” vacanța de vară cu o super campanie. Câștigă o bicicletă Trekking Le Grand Lille sau una City Bike Adriatica Retro! (P)

Mai multă vară, mai multă distracție și mai multe ieșiri cu prietenii? Simți că ești „Too cool for school”?



Te așteptăm la Iulius Mall Cluj, unde „prelungim” puțin vacanța de vară și unde te vei putea bucura de o campanie super cool. Ți-am pregătit premii în valoare totală de peste 20.000 de euro, dar și o tombolă, unde poți câștiga una dintre cele două biciclete puse în joc.



Entuziasmul înainte de a face cunoștință cu noi prieteni și experiențe, dar și tristețea de a ne lua rămas bun de la vacanță sunt emoțiile amestecate ale începutului de an școlar. Ai acasă un puști care se simte „Too cool for school”? La Iulius Mall Cluj am pregătit o campanie specială, unde va descoperi că revenirea în bancă nu e chiar așa „lame”, iar momentele „fun” alături de colegi sunt printre cele mai prețioase.



Până pe 15 septembrie 2024, cumpărăturile de minimum 400 de lei, pe unul sau mai multe bonuri cumulate din ziua în curs, îți oferă șansa unor premii instant zilnice. Tot ce trebuie să faci este să vii la Centrul de Premiere, aflat în zona magazinului I STYLE, și vrei primi un voucher surpriză, care poate fi la: Rock Academy, Meli Melo, Kids Land, USPA, Premium Cell, My Geisha, Magnolia, U-Man, Wonderland, Nordsee, Altex, Cărturești sau un six-pack de sucuri din gama Coca-cola.



Mai mult, vei fi înscris automat și la tombolă iar, prin tragere la sorți, poți câștiga unul dintre cele două mari premii puse în joc: o bicicletă City Bike Adriatica Retro sau modelul Trekking Le Grand Lille 1. Pentru mai multe informații, puteți consulta regulamentul campaniei, disponibil pe site-ul Iulius Mall Cluj.



Descoperă ce au pregătit magazinele pentru tine, pășește într-o nouă aventură alături de prietenii și colegii tăi și nu uita să vii la Centrul de premiere din Iulius Mall pentru a-ți lua cadoul!

