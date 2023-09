Un „bombardier” a blocat o stradă din centrul Clujului: „Mută cotețul!” S-a ales cu zgârieturi și pană la mașină

Un șofer și-a lăsat „bolidul” pe o stradă strâmtă din centrul Clujului, unde oprirea este interzisă.

Și-a parcat „bolidul” pe o stradă care era deja îngustă, în centrul Clujului / Foto: Info Trafic Cluj-Napoca

Dacă oprirea voluntară este interzisă, înseamnă că și staționarea voluntară e la fel. Un șofer și-a parcat mașina pe strada Paul Chinezu din centrul municipiului Cluj-Napoca, blocând circulația pentru alți șoferi cu mașini mai mari.

Chiar dacă există marcaje rutiere care arată că oprirea este interzisă pe strada respectivă, plus avertizări că automobilul va fi ridicat dacă este lăsat în zonă, șoferul a decis, totuși, să-și parcheze mașina acolo.

Marcaje „oprire interzisă” pe strada Paul Chinezu din centrul Clujului / Foto: Google Maps

Un șofer care voia să treaca pe strada respectivă în noaptea de sâmbătă spre duminică a semnalat că o mașină blochează strada. Cel mai probabil, acesta nu a fost singurul șofer deranjat de parcarea neregulamentară, fiindcă mașina lăsată pe stradă era plină de zgârieturi și avea pană:

„Oare ce ai consumat încât ți-a dat atâta curaj să blochezi strada cum vor mușchii tăi? Vino și mută cotețul! Nu putem circula. Nu încape nici măcar un autoturism. Despre mașină de salubritate, ambulanță sau pompieri nici nu are rost să mai vorbim. Mâine te plângi și postezi pe facebook «Cine mi-a zgâriat mașina să mă contacteze. Mă duc la poliție.» Nici nu știi ce satisfacție am când văd ce zgâriat e cotețul, plus pană. Îmi și dau inimă la postare. P.S. Fă o postare și cere-ți scuze, ca de exemplu «Ami pare rău la domni șoferi»”, a spus șoferul care a filmat parcarea neregulamentară. Videoclipul îl găsiți aici, pe Info Trafic Cluj-Napoca.

S-a ales cu mașina zgâriată și o pană / Foto: Info Trafic Cluj-Napoca

Deși șoferul care și-a lăsat aiurea mașina în centrul Clujului a greșit, unii conducători auto i-au luat apărarea, spunând că prin spațiul lăsat liber „sigur se poate trece”. Cu toate acestea, trebuie să luăm în calcul că strada respectivă era deja destul de strâmtă, iar mașina parcată neregulamentar este destul de mare. Dacă urci pe trotuar, posibil să poți să treci, însă pe partea carosabilă nu orice mașină are loc și depinde de dimensiunea ei.

În ceea ce privește o mașină de gunoi sau pompier, este clar că acestea nu au loc, iar situația este cu siguranță îngreunată pentru o ambulanță grăbită, aflată într-o urgență.

Întrebat de ce nu a urcat cu mașina pe bordură, conducătorul auto care a semnalat problema a spus: „Nu puteam să urc bordura, esxista riscul să zgârii jantele sau să tai un cauciuc. Deci nu ai nimerit. Dar dacă tot o dai la nimereală, ce zici, cine i-a zgâriat mașina, a putut să urce bordura sau nu? Ești foarte inteligent, te admir.”

