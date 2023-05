Ce șanse sunt să vedem Thor 5 și când ar putea apărea? (P)

Thor: Love and Thunder a fost unul dintre cele mai așteptate filme din 2022 și mulți fani ai seriei se întreabă când și dacă va apărea a cincea producție cu îndrăgitul personaj.

Până la apariția filmului cu numărul 5 din franciză mai este însă de așteptat, potrivit informațiilor publicate în presa de specialitate.

Momentan, cei de la Marvel nu au confirmat apariția Thor 5 (numele în cazul lansării va fi diferit). Succesul seriei îi determină însă pe specialiști să afirme că un nou film al seriei este o certitudine, dar că nu pe termen scurt. Potrivit The Digital Fix, Thor 5 ar putea apărea după anul 2026, având în vedere că cei de la Marvel sunt ocupați în prezent cu alte producții.

În schimb, actorul Chris Hemsworth a afirmat că este dispus să își păstreze rolul într-o nouă producție, dacă aceasta va avea o poveste unică. "Mi-ar plăcea să ies din rolul acestui personaj înainte ca oamenii să își dorească acest lucru", a afirmat Hemsworth, care a completat spunând că Thor 5 ar putea fi ultimul film cu el în rolul acestui personaj. Pe de altă parte, presa de specialitate mai notează că Tessa Thompson ar putea reveni ca Valkyrie, Jaimie Alexander ca Sif și Taika Waititi în rolul de Korg.

Thor: Love and Thunder a avut încasări de peste 760.000.000$

Lansat anul trecut, Thor: Love and Thunder ni l-a prezentat pe personajul principal în lupta pentru găsirea locului în lumea post-Avengers în timp ce își înfruntă trecutul. Filmul a avut un buget de 250 de milioane de dolari, iar încasările au trecut de 760 de milioane de dolari. Per total, producția a fost așteptată cu mare interes, iar în weekendul de lansare încasările la box office au trecut de 122 de milioane de dolari.

Recenziile filmului au fost în general pozitive, criticii și fanii apreciind umorul, acțiunea și prestațiile actorilor. Au existat însă și recenzii negative. Spre exemplu, Rotten Tomatoes, un site de recenzii de film, i-a acordat un rating de 63%. În schimb, criticii au mai remarcat și regia excelentă a lui Taika Waititi.

Numele lui Chris Hemsworth este strâns legat de personajul Thor, după ce l-a interpretat în numeroase producții. A avut acest rol în Thor (2011), The Avengers (2012), Thor: The Dark World (2013), Avengers: Age of Ultron (2015), Thor: Ragnarok (2017), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019) și Thor: Love and Thunder (2022).

Thor, un personaj cunoscut și din jocuri

Personajul ficțional Thor face parte din mitologia nordică și a luat naștere în urmă cu aproximativ 1500 de ani. Fiind atât de cunoscut, Thor a apărut și în numeroase jocuri. God of Thunder, Young Thor, Too Human, Age of Mythology și Jotun sunt câteva populare în care se face referire la cunoscutul personaj, prezent văzut și în universul jocurilor de noroc. Cei pasionați de pacanele Megaways pot încerca un slot foarte distractiv denumit Power of Thor Megaways. Un joc cu o grafică peste medie, în care simbolul principal este Thor, dar aici mai apar și alți doi super-eroi foarte apreciați, Batman și Superman.

În mitologie, Thor este asociat cu fulgerele, tunetele, furtunile, copacii și pădurile sacre. El este adesea menționat în istoria popoarelor nordice și germanice. Emblema sa este ciocanul denumit Mjolnir, iar numele soției sale este zeița cu păr auriu Sif. El este descris în istorie ca fiind feroce, cu păr roșcat și barbă roșie.

CITEȘTE ȘI: