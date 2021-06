FOTO. Mașină, la un pas de răsturnare pe A3. Martor: „Inițial nu am văzut nicio mișcare, apoi am văzut o femeie speriată”

Un martor al incidentului de pe A3 a povestit toată scena, specificând să nimeni nu a oprit să vadă dacă femeia care conducea mașina era bine. Potrivit martorului, femeia nu avea o viteză mare, doar că ploua foarte tare și este foarte posibil să fi pierdut controlul mașinii.

„Ploua extrem de tare la momentul respectiv. În fața mea era o coloană de 4-5 mașini în care se afla și doamna cu X5, în spate la 20 m eram eu, iar viteza era mică. La un moment dat se vede ceva dubios în față (ca și cum ai trece cu viteză prin baltă), iar după câteva secunde văd o mașină ieșită de pe carosabil. SINGURUL LUCRU DERANJANT este faptul că la momentul accidentului, din atâtea mașini care erau în coloană, doar eu m-am oprit să vad ce s-a întâmplat și după 5 minut a mai oprit cineva care doar s-a uitat.

Poate le-a fost frică să nu se ude de la ploaia torențială.(și acum sunt ud după o ora și ceva…).M-am dat jos cu tata, iar prima data am tras o sperietură ca nu am văzut nicio mișcare în masina. După ce am fugit repede să deschid ușa să vad dacă e totul în regulă, m-am liniștit. Doamna era conștientă, stabilă, nu a pățit nimic, doar speriată”, a relatat un martor al incidentului, pe Facebook.

Autoritățile au restricționat viteza pe autostradă la 80 de km/h, tocmai din cauza vremii. Ei au specificat că este risc mare de acvaplanare iar vizibilitatea este scăzută.

Sursă foto: Info trafic jud. Cluj