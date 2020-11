Tânăr din Cluj, despre experiența Chefi la Cuțite: „Este frumos, dar și greu să lucrezi cu Chef Scărlătescu”. VIDEO/GALERIE FOTO

Paul face parte din echipa lui Cătălin Scărlătecu, el fiind ales fix după cuțitul de aur. Chef Scărlătescu a spus că l-a ales pentru atitudinea sa: „ Este un tip foarte sigur pe el, puțin arogant, dar el este cel care poate da putere echipei”.

Paul Maxim este bucătar de 8 ani, iar de 5 ani a dus această meserie la un nivel artei culinare iar acum este pe culmile succesului.

Bucătarul clujean a povestit pentru monitorulcj.ro ce a însemnat experiența Chefi la Cuțite, dar și cât de greu este să lucrezi cu unul dintre cei mai apreciați bucătari din România, Cătălin Scărălătescu.

Chefi la Cuțite- una dintre cele mai urmărite emisiuni din România!

Cum te-ai decis să te înscrii la competiția Chefi la Cuțite?

„Eram în pandemie și aveam nevoie de o nouă provocare, și am zis să încerc pentru că nu voi avea nimic de pierdut, din contra știam că voi câștiga experiență. Aveam nevoie de un imbold în cariera mea de bucătar și voiam să văd dacă munca mea este apreciată”, a declarat Maxim Paul pentru monitorulcj.ro.

Cum au fost preselecțiile?

„La preselecții pot spune că a fost destul de simplu, față de concurs. Am mers cu un preparat pregătit, iar acolo i-am făcut platingul. A fost interesant să stau în fața celor trei chefi care mi-au spus ce părere au despre munca mea. Eu nu am mai făcut asta niciodată, să fiu pe un platou de filmare și a fost puțin ciudat la început”, spune Paul.

Cu care dintre cei trei chefi ai format o legătură mai strânsă?

„Toți cei trei chefi îmi sunt dragi, asta este clar. Inițial mi-am dorit să fac parte din echipa lui Dumitrescu, dar acum că sunt echipă la Scărlătescu normal că admirația mea este mai mare față de el. Mi-a fost un îndrumător foarte bun. Toți chefi mi-au dat sfaturi, dar nu prea multe pentru că suntem într-o competiție”, spune concurentul.

Nu este ușor să lucrezi cu Chef Scărlătescu

Din câte am văzut, Cătălin Scărlătescu este cel mai „vulcanic” chef. Cum a fost să lucrezi cu el?

„Este și frumos, dar în același timp este și greu să lucrezi cu Scărlătescu. Treci prin mai multe stări cu el. Acum ești agitat și panicat, după râzi și te simți în siguranță. Este cel mai vulcanic dintre cei trei chefi, lucrează cu mult patos. Dar este foarte fain să lucrezi cu el, asta e clar. Este un chef cu experiență, de la care am avut multe de învățat”, afirmă Paul.

Dintre cele două etape, preselecție și concurs, la care a fost presiunea mai mare?

„Diferența dintre preselecție și competiție este destul de mare, dar emoțiile sunt la fel de mari pentru ambele etape. Preselecția este primul pas de care trebuie să treci. Nu poți să le compari ca presiune, dar ca emoție, ambele etape stârnesc diferite stări. În competiție presiunea este foarte mare. Treci prin mai multe stări de panică, de stres, uneori chiar și de nervi. Nu este nimic regizat, tot ceea ce vedeți la televizor este cât se poate de real”, spune concurentul.

Care a fost cea mai grea probă prin care ai trecut?

„Prima probă de battle a fost cea mai grea, pentru că am intrat într-o stare de panică. Chef Scărlătescu a început să țipe puțin la mine, iar eu m-am pierdut. Am avut 60 de minute în care eu am fost un haos total. Nu am făcut mare lucru la proba aia, doar eram agitat și alergam pe acolo”, povestește bucătarul.

Bucătarul clujean i-a umiti pe cei trei chefi

Cum ți s-a părut experiența Chefi la Cuțite?

„A fost cea mai tare experiență din viața mea. Participarea la acest concurs mi-a dat un nou start în cariera mea de bucătar. Faptul că am fost apreciat atât de către cei trei chefi, cât și de alți concurenți, mi-a dat o satisfacție enormă. Pe lângă asta, presiunea care era acolo m-a călit destul de mult, ca să zic așa”, afirmă concurentul Chefi la Cuțite.

Cum a fost pentru tine să știi că ești filmat mereu?

„Faptul că am fost filmat a fost cea mai nasoală parte pentru mine, pentru că m-am acomodat greu cu camerele. Nu puteam să fiu eu din cauza emoțiilor, pentru că mă simțeam stânjenit. Eu sunt foarte glumeț de fel, dar când vedeam camera nu mai aveam glas. Primele zile a fost greu, dar după mi-am pus în minte o chestie care să ma ajute, mă gândeam că nu sunt filmat”, afirmă concurentul.

Consideri că orice bucătar ar trebui să participe la un astfel de concurs?

„Eu îi sfătuiesc pe toți să meargă pentru că nu au nimic de pierdut. Indiferent de etapa în care ajungi, ai foarte multe de câștigat. Cunoști oameni foarte faini, legi prietenii, iar atmosfera din emisiune este foarte faină. Depinde foarte mult de ceea ce îți dorești, pentru că sunt unii bucătari foarte buni care nu vor să apară la o emisiune de genul. Fiecare decide până unde vrea să ajungă cu cariera lui. Eu am decis să mă duc pentru experința unui concurs de genul”, explică bucătarul.

De când au început aceste talent show-uri, crezi că oamenii au început să privească mâncarea ca fiind o artă?

„Eu cred că ne-am schimbat în ultimii ani. Oamenii au înțeles că trebuie să mănânce cu cap și mult mai sănătos. Trebuie să învățăm să mâncăm și cu „ochii”,nu doar cu gura. Adică trebuie să îți placă vizual ceea ce este în farfurie, iar apoi să o savurezi. Ne-am educat în ultima perioadă în ceea ce privește arta culinară, cea mai mare parte dintre români au ajuns să privească mâncarea ca și o artă. Direcția spre care ne îndreptăm este una foarte bună”, spune bucătarul.

Doi concurenți de la Chefi la Cuțite au deschis un nou restautant în Cluj

Am văzut că acum lucrați la un nou proiect, tu și Vincent. Ce poți să ne spui despre acest bistro?

„Vincent și-a deschis localul în Cluj, eu îi sunt partener. Este un bistro francez care sperăm noi să fie pe placul clujenilor. Momentan avem doar partea de delivery. Încercăm să aducem un concept nou pe piață. Încercăm să punem calitatea pe primul loc, de la materia primă până la ambalaje, care sunt făcute din trestie de zahăr”, spune Paul.

Cum ai ajuns să colaborezi cu Vincent pentru acest local din Cluj?

„Vincent a venit cu ideea, el avea deja planul construit dinainte de emisiune. Noi am avut o chimie foarte mare în emisiune, deși suntem în echipe diferite. Când ne-am întors la Cluj, el mi-a propus să lucrez cu el, și am acceptat pentru că îl cunosc și știu că împreună putem face treabă bună. Suntem doi bucătari cu experiență și cred că putem ridica un restaurant foarte bun aici la Cluj”, povestește bucătarul.

Cât de greu este să îți deschizi o afacere pe timp de pandemie?

„Este foarte greu să deschizi ceva în perioada asta. Trebuie să ai tupeu și mult curaj să faci acest pas, având în vedere contextul în care ne aflăm. Acum foarte mulți își închid afacerile, pentru că nu mai au aceleași rezultate”, spune tânărul bucătar.

CITEȘTE ȘI: