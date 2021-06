CFR Cluj continuă campania de achiziții. Un jucător Astra vine în echipa lui Șumudică

Este vorba de Daniel Graovac în vârstă de 27 de ani care poate evolua pe post de fundaș central sau flacul drept al apărării, scrie digisport.ro.

Marius Șumudică îl transferă la pe jucătorul de la Astra la CFR Cluj. Jucătorul va ajunge sâmbătă în cantonamentul din Austria, condus de Marius Șumudică.

Jucătorul de la Astra, al șaselea transferat la CFR Cluj

Jucătorii Michael Pereira, Syam Ben Youssef, Paulo Vinicius, Luis Aurelio și William Soares și-au încheiat contractele cu CFR Cluj, iar Daniel Graovac este al șaselea care este transferat de CFR Cluj în vara aceasta.

Primii cinci sunt Jonathan Rodriguez, Rachid Bouhenna, Anas Tahiri, Daniel Paraschiv și Denis Rusu.

„Sunt jucători cărora le-am dat o săptămână liberă, că au fost angrenați la naționale. Aveau nevoie de o pauză și fizic, și mental. Îți spun că am lucrat în străinătate patru ani, am lucrat în România și am luat campionatul cu Astra, am fost la Rapid, Bistrița și la alte echipe, dar eu nu am văzut în viața mea un club atât de bine structurat.

Nu ar fi trebuit să spun lucrurile astea pentru că pun presiune singur pe mine. Nu am întâlnit în viața mea atâția oameni profesioniști, condiții, un președinte care, săracu, eu nu înțelegeam de ce e așa slab, dar mănâncă o dată pe zi, toată ziua e la stadion, de dimineața până seara nu știe altceva decât fotbal.

Și toți care sunt angrenați, marketing , birouri, tot, deci toată lumea e super profesionistă, te simți respectat, există o coeziune aici”, a declarat Marius Șumudică, la Digi Sport Special.

CITEȘTE ȘI: