Remiza nimănui! CFR Cluj, doar egal „alb” cu ȚSKA Sofia, iar ardelenii sunt „condamnați” la victorie cu Young Boys Berna, în Elveția

Aflată la primul meci după „divorțul” dureros de Dan Petrescu, CFR Cluj a primit vizita bulgarilor de la ȚSKA Sofia, într-o „finală” contând pentru păstrarea șanselor reale la o nouă calificare în primăvara europeană.

Cu o „bancă” improvizată, formată din fostul staff al „Bursucului”, „feroviarii” s-au văzut nevoiți să forțeze victoria cu vecinii de la sud de Dunăre. Fără șanse de calificare, bulgarii au sosit la Cluj-Napoca cu gândul doar la bani și orgoliul rănit în meciul tur.

CFR Cluj forțează calificarea în primăvara europeană

Meciul începe „tare” pentru gazde, iar mingea centrată de Alexandru Chipciu este reluată în plasa laterală de Michael Pereira, busculat la faza anterioară de Thibaut Vion (`2). Replica formației pregătite de Bruno Akrapovic vine prompt, iar Mario Camora respinge salvator de pe linia porții o minge deviată cu călcâiul de Valentin Antov (`5).

CFR rămâne echipa mai periculoasă, iar Gabriel Debeljuh, scăpat singur spre poarta lui Gustavo Busatto după o recuperare bună, îl ia la țintă pe goalkeeper-ul oaspeților (`13). Peste câteva minute, Adiță Păun ia pe cont propriu o acțiune, driblează fundașii adverși, însă șutul său la firul ierbii trece puțin pe lângă bară (`17).

CFR Cluj vrea victoria, dar ȚSKA pare o nucă prea tare!

După o primă repriză „nulă”, prima inițiativă aparține bulgarilor, mingea șutată de Amos Youga fiind parată de Cristi Bălgrădean și respinsă de Cristi Manea (`49). Resimțind încă durerile loviturii din prima repriză, Michael Pereira este schimbat cu Ciprian Deac, revenit pe teren după o pauză forțată de infecția cu COVID-19 (`61).

Cu toate că CFR este echipa care are mai mare nevoie de victorie, oaspeții sunt formația mai periculoasă, iar mingea șutată din unghi de Ali Sowe trece puțin pe lângă stâlpul din stânga lui Bălgrădean (`69). Același Sowe ratează milimetric o lovitură de cap, la o fază periculoasă la care „Pufi” era victimă sigură (`77).

CFR Cluj, „condamnată” să câștige în deplasare cu Young Boys Berna!

În căutarea deșartă a golului izbăvitor, CFR primește o lovitură dură în finalul partidei. Jenat în careu, Alex Chipciu cade, cere penalty, însă arbitrul „dictează” simulare. Fostul jucător al Naționalei vede roșu – și la propriu, și la figurat – în fața ochilor, iar gazdele rămân în 10 oameni. Bulgarii presează, simt un adversar rănit, care se clatină cu ultimele puteri. Tiago Rodrigues îl ia la țintă pe Cristi Bălgrădean (`90+1), care respinge defectuos în lateral.

„Feroviarii” se agață însă cu dinții de remiza albă, care îi oferă o ultimă șansă la calificarea în primăvara europeană, și o obțin. Ajutați și de AS Roma, care a bătut cu 3-1 Young Boys Berna, adversara directă a ardelenilor, șansele rămân reale. CFR Cluj are 5 puncte, elvețienii rămân cu 7, iar calificarea se joacă săptămâna viitoare, la Berna, unde singura opțiune pentru vișinii este victoria.

CFR 1907 Cluj 0–0 ȚSKA Sofia (0–0)

Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj-Napoca

Spectatori: 0

Marcatori: –

Cartonașe galbene: Susic 33, Chipciu 54, 85 / Vion 1, Geferson 54

Cartonașe roșii: Chipciu 85

Arbitri: Amaury Delerue – Benjamin Pages, Aurelien Drouet – Mikael Lesage (toți din Franța)

Observator – Delegat UEFA: Stefan Messner (Austria) – Makray Balázs (Ungaria)

CFR 1907 Cluj (4-2-3-1)

C. Bălgrădean – M. Camora (cpt.), A. Burcă, C. Manea, M. Susic – D. Djokovic, A. Chipciu – M. Pereira (C. Deac 61), A. Păun (N. Carnat 75), M. Rondon – G. Debeljuh (J. Vojtus 85) / Antrenori: Marius Bilașco – Valentin Bordeanu

ȚSKA Sofia (3-5-1-2)

G. Busatto – P. Zanev (cpt.), J. Mattheij, V. Antov – G. Carey, Geferson, A. Youga, T. Vion – Sankhare (T. Rodrigues 78) – G. Yomov (Henrique 77), A. Sowe / Antrenor: Bruno Akrapovic

