Petrescu, încântat de unul dintre jucătorii lui după victoria cu Hermannstadt:„Nu mai găsești un jucător ca el”

Dan Petrescu s-a arătat mulțumit de jocul arătat de CFR Cluj în meciul cu FC Hermannstadt, deși campioana României a câștigat cu 1-0 în fața echipei sibiene. CFR s-a impus datorită golului marcat de Paulo Vinicius, iar Dan Petrescu a ținut să îl laude pe fundașul brazilian după meci.

„Vinicius e un jucător foarte important pentru noi și va fi greu de înlocuit. Cred că se va lăsa când va termina contractul cu noi. Dacă va mai juca, eu vreau să continue. Nu găsești un fundaș care să marcheze așa ușor”, a spus Petrescu după meci la Look Plus.

CFR Cluj are 7 puncte după primele trei etape disputate în Liga 1, dar acest lucru nu îl mulțumește 100% pe antrenorul clujenilor.

„Mi-aș fi dorit să am trei victorii până acum. Când am văzut calendarul, mă așteptam să am trei victorii și să nu iau gol. M-am supărat că am luat un gol. Dar e bine și 7 puncte”, a declarat Dan Petrescu la Look Plus.