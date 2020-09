Edi Grosu a câștigat Turul României 2020

În ciuda contextului pandemic, competiția a reușit să fie organizată cu succes, ceea ce l-a ajutat pe Edi Grosu să își mențină tricoul galben pentru a patra etapă consecutiv.

Bucuria victoriei

“A fost o ediție foarte grea și foarte lungă a Turului României, dar sunt bucuros că s-a reușit organizarea competiției în acest an dificil. Vreau să mulțumesc pe această cale organizatorilor, Federației Române de Ciclism și partenerilor săi, care au făcut posibilă această ediție. Conform planurilor inițiale, eu nu aș fi putut să termin concursul, însă am muncit zi de zi pentru că îmi doream victoria și tricoul galben a venit după prima etapă. Fiind un sprinter, prima și cea de a doua etapă erau cele pe care le vizam, însă, după a treia, pe care ar fi trebuit să o părăsesc, aveam încă tricoul galben. Exista posibilitatea să îl mențin și după etapa de pe Transfăgărășan, cu toate că era o cățărare la mijloc, dar datorită sacrificiului lui Serghei Țvetcov am reușit să înving. Sunt foarte bucuros că am câștigat două etape și că am purtat tricoul galben pe parcursul întregii competiții, clasându-mă permanent în primii 3”, a declarat Edi Grosu.

Acesta a mulțumit și antrenorului echipei naționale pentru sacrificiile făcute pentru protecția sa și a tricoului galben:

„Vreau să mulțumesc și antrenorului echipei naționale, Georgios Georgiadis, echipei CSA Steaua București și echipei Olimpic Torpedo Zărnești, pentru că s-au sacrificat în fiecare etapă pentru a mă proteja și pentru a proteja tricoul galben. Sunt foarte bucuros că toți acești sportivi au reușit să facă față cu brio unui pluton profesionist și să mă aducă în cele mai bune condiții la București. Mi-aș fi dorit să ridic mâinile sus și în ultima etapă, dar am fost cu gândul mai mult la clasamentul general, iar pe final am făcut o mică greșeală, declanșând sprintul mult prea devreme. Toate acestea fac însă parte din joc și sunt foarte bucuros că am reușit să câștig clasamentul general”, a declarat Eduard Grosu, câștigătorul Turului României.

Pentru a patra etapă consecutiv, tricoul galben, pentru ocuparea poziției de lider în clasamentul general, precum și cel albastru, pentru cel mai bun român din competiție, au rămas la Eduard Grosu. NIKITIN Matvey (Vino Astana Motors) a îmbrăcat tricoul roșu, pentru cel mai bun sprinter. Tricoul verde, pentru cel mai bun cățărător, a rămas după ultima etapă tot la OVSYANNIKOV Alexandr (Vino Astana Motors), iar tricoul alb, acordat celui mai bun rutier sub 23 de ani, a fost acordat polonezului KRAWCZYK Szymon (CCC Development Team).

Pe locul doi în ierarhia generală s-a situat HOLLER Nikodemus, de la echipa germană Bike Aid, iar pe locul trei polonezul KRAWCZYK Szymon (CCC Development Team). Rutierii Serghei Țvetcov, component al echipei naționale, și Emil Dima (Giotti Victoria - Savini Due) s-au clasat pe locurile 5, respectiv 7.

CITEȘTE ȘI: