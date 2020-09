U-BT Cluj, victorie în primul meci jucat după 6 luni de pauză provocate de Covid-19

După o pauză de mai bine de șase luni, U-Banca Transilvania a disputat un nou meci. Formația clujeană s-a impus în fața sârbilor de la Borac Čačak, într-un joc de pregătire disputat în această seară. Echipa clujeană s-a impus cu scorul de 86 la 82.

În primul sfert, U-Banca Transilvania a condus cu 26-22. Adversarii au limitat diferența până la pauză și au intrat chiar la cabine în avantaj, 46-45. În cele din urmă, la finalul sfertului trei, alb-negrii aveau șapte puncte avantaj, 64-57. Nu am mai cedat teren și am câștigat în cele din urmă la patru puncte diferență.

Prin cele 15 puncte, Patrick Richard a fost cel mai bun marcator al învingătorilor. Justin Edwars și Andrija Stipanović au totalizat câte 13 puncte, iar Karel Guzman și Donatas Tarolis au contribuit cu câte 9 puncte. Gregory Vargas, Néstor Colmenares și Sánta Szabolcs au pus pe tabelă 7 puncte.

U-Banca Transilvania o va înfrunta la Belgrad pe Partizan într-un meci mult mai greu care se va disputa marți

Mihai Silvășan are un lot schimbat în proporție de 60% față de sezonul trecut și speră ca până la meciurile din preliminariile Champions League jucătorii să se cunoască mai bine.

„A fost primul meci după șase luni de zile. Ne bucurăm că putem să jucăm din nou baschet. Am avut o prestație reușită, mai ales că șase dintre jucători sunt noi. Cu siguranță chimia nu este cea mai bună, însă lucrăm la acest aspect. Sper ca la ora jocului cu Igokea să scoatem cât mai mult din această situație. Mai avem patru partide aici, în Serbia, toate vor fi grele. Sper ca jocul nostru să crească. Apărarea a fost puțin cam proastă în prima repriză, am încasat 46 de puncte. Apoi am avut o altă atitudine și s-a schimbat jocul. Este important să creștem și să fim o echipă mai bună și mai unită.”, a declarată tehnicianul după meci.

Patrick Richard este unul dintre puținii stranieri care au rămas la U-BT Cluj în acest sezon, iar acest lucru s-a văzut pe tabela de marcaj. Americanul a fost cel mai bun marcator al jocului, deși a fost nevoit să stea în izolare la domiciliu 2 săptămâni la revenirea în România și a efectuat puține antrenamente cu echipa clujeană.

„Știam că primul meci va fi greu, avem mulți jucători noi. Contează că am obținut victoria, este important ca o echipă nouă să câștige. În prima repriză nu am jucat atât de bine, dar ne-am revenit pe parcurs. Avem mult de muncă, însă ne bucurăm de victorie. Ne gândim la următoarele meciuri amicale. Contează să ne obișnuim unii cu ceilalți și să fim gata de Champions League. Cu siguranță vom fi pregătiți pe data de 23 septembrie.”, a declarat Patrick Richard.

Formația clujeană efectuează un stagiu de pregătire în această perioadă în Serbia, iar la finalul lunii se va disputa turneul de calificare pentru intrarea în grupele Basketball Champions League.