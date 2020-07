Probleme în birou cu ecou în vestiar? Petrescu insinuează jocuri de culise împotriva CFR-ului. Djokovic vorbește despre tensiuni financiare

Tehnicianul Dan Petrescu admite că, după ce echipa sa a fost egalată la Giurgiu, importante pentru CFR sunt partidele care urmează înaintea duelului cu CSU Craiova, din Bănie. „Bursucul” susține că adversarele nu joacă la fel de intens cum o fac împotriva CFR-ului, oferind drept exemplu „dispariția” lui Constantin Budescu, Denis Alibec sau Kehinde Fatai în meciul Astrei cu „juveții”, în care doar nigerianul a prins câteva minute.

„Mai sunt și perioade ca aceasta în viața unei echipe. Nu meritam să primim două goluri, mai ales primul, un gol întâmplător. Am jucat mult mai bine decât în meciul cu Craiova! Astra îi are pe Budescu și pe Alibec în teren, aș vrea să fie în toate meciurile în teren, pentru că în meciul de la Craiova nu i-am văzut, nici pe Budescu, nici pe Alibec, nici pe Fatai”, a declarat Petrescu, la conferința de presă.

„Cred că prima șansă este a Craiovei, ei sunt pe primul loc. Noi suntem la mâna noastră, dacă vom câștiga patru meciuri, nu mai are ce să se întâmple. Însă va fi foarte greu să câștigăm patru meciuri. Era prea mult stres, cred că asta era problema, s-a ratat incredibil de mult. Trebuie să câștigăm, nu vrem să fim pe 2. Ne-a lipsit norocul, nu am avut noroc deloc”, a mai comentat fostul internațional partida de la Giurgiu.

Damjan Djokovic: „Sunt turbulențe la birouri”

După ce a dominat autoritar campionatul cap-coadă, CFR Cluj a avut prestații oscilante după pauza lungă impusă de pandemia de coronavirus. Acest lucru pare că este cauzat de problemele de la nivelul conducerii și, cu toate că mulți jucători s-au ferit să vorbească despre acest subiect, inclusiv Andrei Burcă, Damjan Djokovic a recunoscut că jucătorii nu sunt plătiți la zi, sugerând că ar exista mai multe tensiuni.

„Sunt așa... un pic de turbulențe la birouri, ne afectează și pe noi. Știi și tu cum e dacă nu ești plătit la zi! Îi afectează pe jucători, dar sperăm că vom da tot ce avem mai bun în următoarele 3-4 săptămâni. Vom sta cu toții la masă, după aceea vom vedea ce va fi”, a dezvăluit croatul, la finalul partidei de la Giurgiu.

Andrei Burcă: „Nu a zis nimeni că sunt probleme la club”

Deși problemele financiare își pun amprenta și asupra rezultatelor obținute de club, fundașul Andrei Burcă a refuzat să vorbească despre acestea. Dezamăgit după partidă, fotbalistul adus de la FC Botoșani nu a reușit să explice pasa proastă a echipei și a recunoscut că, așa cum stau lucrurile în acest moment în clasamentul Ligii 1, Universitatea Craiova este favorită la titlu.

„Nu a zis nimeni că sunt probleme la club. Suntem fotbaliști și trebuie să ne facem treaba pe teren. Craiova e favorită, au meciul direct contra noastră. În același timp, suntem și noi la mâna noastră. Trebuie să fim concentrați și să lucrăm mai mult. Ne-a spus Dan Petrescu să ținem capul sus, o să avem ședință și rezolvăm. Noi trebuie să fim concentrați la campionat, trebuie să jucăm din nou în Champions League, știți ce figură frumoasă am făcut anul trecut”, a declarat Burcă.

„Am venit aici cu speranța de a câștiga, suntem foarte supărați. Am condus și, de obicei, nu primeam gol. Acum am luat 2 goluri, cu Craiova am luat 3. Trebuie să facem ceva să ieșim din această pasă și să ținem capul sus. Deocamdată suntem la mâna noastră, chiar dacă Craiova e favorită la titlu. Foarte multe goluri, inexplicabil de multe!” – Andrei Burcă | fundaș CFR Cluj

