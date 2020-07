A DERAIAT locomotiva CFR! Doar egal cu Astra, iar CFR Cluj NU MAI ESTE la mâna ei în lupta pentru titlul de campioană a Ligii 1

Detronată de CSU Craiova în fruntea Ligii 1 înaintea partidei de la Giurgiu, CFR Cluj a început tare duelul cu Astra, iar după numai 17 minute, tabela arăta deja 2-0 în favoarea „feroviarilor”. Mai întâi Mario Rondon, cu o deviere inspirată la un șut al lui Itu (`12), apoi Andrei Burcă, în urma unei respingeri nefericite a lui David Lazar la o lovitură de cap a lui Damjan Djokovic (`17) au dus CFR-ul în avantaj.

„Elanul” de două goluri al ardelenilor nu a durat prea mult, giurgiuvenii reducând din diferență, culmea, tot printr-un gol marcat de vișinii, însă în proprie poartă! După ce l-a amețit bine pe Valentin Costache, Risto Radunovic a lansat un balon spre careu, deviat nefericit în proprie poartă de Mihai Bordeianu (`31). Elevii lui Dan Petrescu puteau, totuși, să intre la cabine cu un avantaj de două goluri, însă veteranul Ciprian Deac a ratat o ocazie monumentală. Deși Djokovici i-a așezat perfect mingea, decarul CFR-ului, nemarcat, a tras lamentabil peste „transversala” lui Lazar.

În loc de 3-1, s-a făcut 2-2! CFR Cluj rămâne în spatele Craiovei

Mult mai viguroși la reluarea jocului, astralii puteau egala rapid, după un șut năprasnic din unghi al lui Constantin Budescu, parat spectaculos de Giedrius Arlauskis. După o repriză mai puțin bogată în ocazii decât prima parte a jocului, egalarea a venit până la urmă! După o incursiune în banda stângă a lui Silviu Balaure, pasa trimisă printr-o defensivă aerisită a CFR-ului a ajuns la Denis Alibec, care nu a ezitat să trimită balonul în poartă (`79).

După două ocazii mari semnate de nou-intratul Alexandru Chipciu, respect Paulo Vinicius, CFR Cluj s-a năpustit peste adversarul „interzis” în cupele europene, însă nu a reușit să modifice încă o dată tabela. După 2-2 la Giurgiu, CFR Cluj rămâne în spatele Craiovei (38 de puncte oltenii, 37 de puncte clujenii). În acest moment, CFR Cluj nu mai este la mâna ei în lupta pentru al treilea titlu consecutiv și trebuie să forțeze pe final de campionat.

Astra Giurgiu 2–2 CFR Cluj (1-2)

Astra Giurgiu (4-3-3)

D. Lazar – R. Radunovic, A. Dandea, D. Graovac, M. Pahonțu (M. Răduț 8) – T. Seto (S. Balaure 65), L. Crepulja, G. Simion – C. Budescu (C. Dima 88), K. Fatai (V. Gheorghe 65), D. Alibec / Antrenor: Bogdan Andone

CFR Cluj (4-3-3)

G. Arlauskis – M. Camora (cpt.), A. Burcă, P. Vinicius, M. Susic – D. Djokovic (A. Chipciu 82), M. Bordeianu, C. Itu (A. Păun 46) – V. Costache (Cl. Petrila 75), M. Rondon, C. Deac (C. Golofca 87) / Antrenor: Dan Petrescu

Arbitri: Andrei Chivulete / Vladimir Urzică și Valentin Avram

