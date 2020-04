REVOLUȚIE la CFR Cluj? Vechea gardă pune la zid noua conducere. Fost jucător important: „Am vrut să revin, nimeni nu m-a vrut!”

Rând pe rând, foști jucători cu sute de meciuri în picioare în tricoul vișiniu condamnă atitudinea șefilor din Gruia, criticând modul prin care Minteuan, „feroviar” 100%, a fost scos țap ispășitor într-o dispută privind reducerea cheltuielilor în contextul pandemiei de coronavirus.

Adrian Anca, golgheterul blond, anunță o nouă conducere în Gruia!

Primul care a reacționat a fost Adrian Anca, golgheterul echipei între 2003-2008, unul dintre jucătorii de bază ai echipei care a promovat în prima ligă la capătul sezonului 2003-2004, campion și câștigător al Cupei României cu CFR Cluj la finele anului competițional 2007-2008.

„Capul sus, Alin, timpul le va rezolva pe toate... Atâta bun-simț nu au avut să ne facă un meci de retragere la toți. Nu uităm... Lasă, Anca (Minteuan, soția lui Alin – n.r.), că va veni o vreme când vom conduce noi acest club. Noi... Minte, eu, Cadu, Jula, Oncică și mulți alții. Puțină răbdare!”, a reacționat fostul atacant.

Gabi Mureșan: „Sper să se schimbe ceva la CFR, să scăpăm de ei!”

A urmat apoi Gabriel Mureșan, fost internațional român, triplu campion al României cu CFR Cluj, echipă alături de care a bifat și trei Cupe, respectiv două Supercupe ale României, între 2007-2013. „Muri” a purtat și banderola de căpitan în Gruia, pentru o bună bucată de vreme.

„Bravo Alin, oameni de nimic... sper să se schimbe ceva la CFR și să scăpăm de ei! Și stai liniștit, că oricum nu te meritau! Ce n-aș da să fiu puțin printre șmecherii ăia...”, a replicat Gabi Mureșan, indignat de tratamentul la care a fost supus fostul său coleg din Gruia.

Rafael Bastos: „Am vrut să mă întorc acum un an, ei nu m-au vrut!”

Nici Rafael Bastos, fostul jucător din ofensiva vișiniilor între 2010-2013 nu a rămas impasibil. Eroul CFR-ului din duelul cu Braga, fosta sa echipă, afirmă că și-a dorit să revină în Gruia, însă nu a fost dorit.

„Nu înțeleg nimic ce se întâmplă la CFR... acum un an am vrut să mă întorc, și ei nu vrea :( (vor – n.r.)”, a reacționat brazilianul aflat sub contract cu Juventude, în țara sa natală.

Tony da Silva: „Alin este clujean, născut acolo, nu a apărut de nicăieri!”

Nu în ultimul rând, Tony da Silva, idolul „frânarilor” între 2007-2010, a sărit și el în apărarea lui Alin Minteuan. Dublu campion cu CFR Cluj, fostul fundaș l-a lăudat pe secundul lui Dan Petrescu.

„Alin a lucrat și merita acești bani pe care a muncit, Alin face parte din istoria clubului mare clujean, născut acolo, nu a apărut de nicăieri”, a transmis francezul.

