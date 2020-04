Ruptură la CFR! Cel mai clujean din vestiar, nedreptățit și scos țap ispășitor de conducere! Un fost CFR-ist anunță revenirea la echipă

Deși urma să obțină o prelungire a contractului, pentru încă doi ani, cât are angajament și antrenorul principal Dan Petrescu, secundul Alin Minteuan a fost acuzat că nu a fost de acord cu eșalonarea ultimelor salarii – soluția găsită de conducerea CFR-ului pentru a nu reduce salariile jucătorilor. Nimic adevărat, susține Minteuan, născut și crescut la Cluj-Napoca, CFR-ist „pur sânge”!

10.000 €, salariul unui secund la CFR? O glumă proastă, spune Alin Minteuan!

„Sunt puțin supărat, pentru că toată lumea a înțeles criza aceasta și era doar o întârziere. N-am înțeles, mai ales că a jucat atâția ani la CFR (Minteuan – n.r.). N-am înțeles nimic. Mi-a promis că e totul OK și s-a sucit. M-a deranjat puțin. Eu am și renunțat la salariu pe februarie. Le-am spus să mi-l dea când au bani. În 6 luni, într-un an, am înțeles problemele. Mi-am dat seama în această perioadă cum e în conducere. N-aș vreau să fiu!”, a declarat Dan Petrescu, potrivit ProSport, publicație care scrie că salariul lui Alin Minteuan s-ar ridica la 10.000 de euro.

„Dacă aș avea jumătate din suma aia ar fi ceva extraordinar! Cum credeți că poate câștiga un secund în România atâția bani?”, a replicat Minteuan, care spune că, de fapt, nu i s-a cerut eșalonarea ultimelor salarii. Oficialii clubului i-ar fi solicitat să mai amâne o dată primele de joc pe care le are de primit din 2019 și pe care le-a mai amânat deja în februarie, iar acest lucru l-ar fi deranjat profund pe fostul mijlocaș, cu ștate vechi în Gruia.

Alin Minteuan: „Nimeni din conducere nu știe ce înseamnă să fii CFR-ist!”

„Era salariul de pe Lună, nu de pe Pământ, nu ați înțeles...”, a reacționat, ironică, Anca Minteuan, soția lui Alin, care se simte nedreptățit de acuzațiile grave aduse la adresa sa. Acesta nu a suportat presiunea pusă pe el de conducerea CFR-ului și a izbucnit la adresa șefilor săi. Să nu uităm, vorbim despre acei șefi care i-au promis încredere, dar l-au îndepărtat în secunda doi când a revenit Petrescu. Iar Minteuan a înghițit, s-a retras și a rămas alături de clubul iubit!

„Sută la sută eu sunt marele clujean, fără ghilimele, cum am văzut că spun unii pe surse prin presă. Într-adevăr, mi-aș ridica pălăria în fața oricui dacă ar mai fi vreunul așa mare clujean ca mine la CFR. Unul care să știe și să simtă ce înseamnă CFR Cluj, dar nu este! Vă garantez! Iar despre caracterul meu, nu pot să vorbească unele persoane din cadrul clubului care cărau valizele altora. De fapt, este cam greu să mă judece cineva dintre cei care conduc CFR Cluj în momentul de față”, a tunat Alin Minteuan, potrivit Fanatik.

Fostul mijlocaș spune că doar două persoane știau despre discuția privind plata restanțelor, Dan Petrescu și Ioan Ivașcu, juristul clubului. „Deci cine a vorbit?”, se întreabă Minteuan , care amintește că antrenase două grupe de juniori pentru o remunerație de doar 1.500 lei, că i-a cedat gratuit licența lui Eugen Trică, să antreneze clubul în timp ce el stătea pe tușă și că actuala conducere, „neavând curajul să dea în el”, l-a dat afară pe fiul său, un junior de doar 16 ani!

Fostul idol din Gruia, Adi Anca, anunță revenirea „adevăraților CFR-iști” la conducerea clubului

În apărarea fostului său coleg a sărit Adrian Anca, fost atacant în Gruia pe vremea când CFR făcea primii pași timizi în prima ligă în era modernă.

„Capul sus, Alin, timpul le va rezolva pe toate... Atâta bun-simț nu au avut să ne facă un meci de retragere la toți. Nu uităm... Lasă, Anca (Minteuan – n.r.), că va veni o vreme când vom conduce noi acest club. Noi... Minte, eu, Cadu, Jula, Oncică și mulți alții. Puțină răbdare!”, a reacționat, pe Facebook, vostul vârf din Gruia.

„Bravo Alin, oameni de nimic... sper să se schimbe ceva la CFR și să scăpăm de ei! Și stai liniștit, că oricum nu te meritau! Ce n-aș da să fiu puțin printre șmecherii ăia...”, a replicat și Gabi Mureșan, fost jucător al echipei între 2007-2013, triplu campion cu CFR Cluj.

