Silvășan rămâne pozitiv după înfrângerea cu Oradea: "Seria nu este terminată"

Trupa antrenată de fostul internațional a cedat cu 90-86 primul meci din semifinala cu Oradea la capătul unui meci care a avut nevoie de o repriză de prelungiri. U-Banca Transilvania Cluj a permis nu mai puțin de 16 coșuri de trei puncte, o cifră pe care de multe ori nu o pot atinge nici echipele din NBA.

În ciuda jocului modest din punct de vedere defensiv, Silvășan rămâne optimist și crede în șansa echipei de a reveni și a de câștiga această serie semifinală.

”Greu de spus o părere coerentă acum la cald. Eu cred că ne-am luptat, cred că am corectat câteva lucruri după pauză. Nu am mai făcut multe turnovers, după puază am reușit să facem doar două. În prima repriză am avut 8, ceea ce era cam mult. La recuperare ne-am luptat bine. Din păcate nu am reușit să oprim aruncările lor de 3 puncte. Au marcat 16 aruncări de 3, ceea ce este senzațional. Asta e situația, nu dramatizăm. Trebuie să luăm lucrurile pozitive din acest meci și să mergem mai departe, să nu cedăm. Chiar asta le-am spus băieților, seria nu este terminată. Se califică mai departe echipa care strânge trei victorii.”, a spus antrenorul clujenilor.

În ciuda faptului că a fost condusă pe toată durata jocului, formația clujeană a fost la un pas de a câștiga meciul la ultimul atac din timpul regulamentar, dar aruncarea lui Kyndall Dykes nu a intrat.

”Am reușit să revenim. Am avut șansa noastră la ultima repunere să câștigăm, cu 4 secunde rămase din timpul regulamentar. Am avut două situații bune acolo, pe care nu le-am fructificat. Acolo era cheia meciului pentru noi să câștigăm. În prelungiri au reușit niște coșuri importante prin jucătorii lor importanți și asta a făcut diferența. Noi am ratat aruncări deschise de la 3 puncte. Dacă nu marchezi, baschetul te penalizează într-un meci cu o echipă așa valoroasă.”, a completat Silvășan