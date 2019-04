Boc, „invidios” pe un oraș românesc! Dezvăluiri din tinerețe: „Am mâncat bătaie, am plâns!”

Emil Boc a declarat că privește cu invidie spre Constanța, oraș care a dat două dintre cele mai emblematice figuri ale sportului românesc, Simona Halep și Gheorghe Hagi. Pe prima a susținut-o din postura de lider de galerie în meciurile din Fed Cup, atât la Ostrava (Cehia), cât și la Rouen (Franța), cu al doilea se poate întâlni în această seară, la derbyul din Gruia dintre CFR Cluj și Viitorul.

„Eu sunt invidios un pic pe constănțenii ăștia, au dat două valori uriașe, sunt invidios în sensul bun, pozitiv! Halep și Hagi, niște valori uriașe ale sportului românesc, să ne bucurăm de ei! Oamenii ăștia au făcut ceva, iar gestul Simonei Halep de a da totul pentru meciul ăsta (n.red. din semifinalele Fed Cup), când avea turneu la Stuttgart... Foarte puțini fac acest lucru, să pună interesul țării, pasiunea pentru România în fața interesului privat, până la urmă tenisul e un sport individual!”, a afirmat edilul, la o emisiune radio.

A plâns la retrogradarea Universității!

Emil Boc dezvăluise în trecut că obișnuia să meargă în tinereţe cu fanii „U” Cluj la mai toate meciurile, de aici și pasiunea sa pentru bătutul tobei. A oferit acum și un detaliu interesant de la un meci important disputat acum mulți ani de „studenți” împotriva defunctei SC Bacău.

„Pasiunea mea pentru tobe vine din tinerețe, pe vremea când mergeam la Universitatea, în anii `80-`82. Eu am plâns când am jucat cu Bacăul în `82 și am pierdut de la 1-0 cu 1-2 și am picat în «B». Am mâncat bătaie, am plâns, eram în galerie, încă elev la Șincai! Am crescut cu Universitatea Cluj, ne venea rândul o dată la câteva luni să batem toba, de acolo mai am ritmul, nu că aș fi muzician sau vreun cântăreț de band!”, a dezvăluit edilul.

Partida la care face referire Emil Boc este o confruntare din sezonul 1981-82 al Diviziei A. „Șepcile roșii” și Bacăul se întâlneau, pe vechiul „Ion Moina”, într-un meci disputat pe 9 iunie 1982, contând pentru etapa a 33-a – penultima – decisivă pentru „U” în lupta pentru menținerea în primul eșalon. „U” a deschis atunci scorul, însă băcăuanii au marcat două goluri și au plecat de la Cluj cu toate cele trei puncte. În ultima etapă, „studenții” au pierdut la scor de neprezentare, 0-3, pe terenul echipei „de suflet” a lui Nicolae Ceaușescu, Olt Scornicești, părăsind prima scenă a fotbalului românesc alături de UTA Arad și Progresul București într-un mod dureros: de pe primul loc retrogradabil, la egalitate de puncte cu fosta ASA Târgu Mureș, dar cu un golaveraj net inferior.