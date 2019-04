Simona Halep domină clar un clasament în ultimii 3 ani! Cum și-a câștigat titlul de "Regina Zgurii"

Fostul lider mondial domină clar în punctajul obținut pe zgură în ultimii ani și are aproape un număr dublu de puncte câștigate față de Serena Williams, a doua clasată. Românca a strâns 8.107 puncte în ultimii ani pe zgură și are un avans de aproape 3.000 de puncte față de a doua clasată.



Halep este campioana en-titre de la Roland Garros, cel mai important turneu de zgură al sezonului, iar acest lucru poate doar confirma jocul excelent pe această suprafață. Simona este urmată în acest clasament de Serena Williams cu 4.965, cea care a născut între timp și a făcut o pauză de un an. Cele două rivale sunt urmate de iberica Garbine Muguruza cu 4.598 de puncte obținute.

Most Ranking Points Earned on Clay Since 2015:



1. Simona Halep: 8107

2. Serena Williams: 4965

3. Garbiñe Muguruza: 4598

4. Kiki Bertens: 4148

5. Elina Svitolina: 4067

6. Samantha Stosur: 3500

7. Petra Kvitova: 3349

3144 Madison Keys

— WTA Insider (@WTA_insider) 23 aprilie 2019



Cea mai importantă jucătoare de tenis din România a evoluat și la Cluj-Napoca pe zgură în 2016, în partida cu Germania. Halep a câștigat la momentul respectiv jocul cu Andrea Petkovic și a fost învinsă de Angelique Kerber.



Românca ar fi trebui să evolueze în această săptămână la WTA Porsche de la Stuttgart, însă a acuzat o stare de oboseală în urma meciului pierdut cu Franța în Fed Cup. Halep va reveni pe zgură pe 4 mai, atunci când debutează turneul de la Madrid, organizat de Ion Țiriac.