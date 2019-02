Toni Conceicao, la plecare din România: „Pe viitor nu voi mai urca pe primul loc”

Clubul de fotbal CFR Cluj a anunţat, marţi, pe site-ul său oficial, rezilierea de comun acord a contractului antrenorului Antonio Conceicao, cel care conducea formaţia ardeleană din 26 iulie 2018. Tehnicianul Alin Minteuan a fost numit antrenor interimar al echipei până la aducerea unui nou antrenor principal.

Antonio Conceicao a declarat, ironic, la plecarea din țară, că dacă va mai reveni la CFR Cluj nu va mai duce echipa pe primul loc ca să nu fie motiv de a fi dat afară.

„Nu este normal ca un antrenor de pe primul loc să plece. Este a doua oară când se întâmplă asta cu mine la CFR. Cred că pe viitor nu voi mai urca pe primul loc. Voi sta pe locul trei, pe locul patru. Am vorbit cu unii jucători, unii mi-au dat mesaje. Asta este viaţa de antrenor. Eu sunt sincer. Am avut o relaţie bună cu grupul. Am avut şi probleme, se întâmplă. A fost o perioadă frumoasă, au creat o atmosferă bună pentru mine, am primit multe mesaje de la suporterii clubului şi pentru mine asta e foarte important”, a spus Conceicao.

13 victorii, opt rezultate de egalitate şi patru înfrângeri este bilanţul lui Conceicao, aflat la al treilea ”mandat” ca antrenor al clujenilor. Două Cupe ale României şi o Supercupă a cucerit, alături de gruparea din Gruia, antrenorul care a mai trecut pe la FC Braşov şi Astra.

După mandatele din 2009 și sezonul 2015-16, antrenorul care a adus în vitrina CFR-ului două Cupe și o Supercupă a României a fost din nou pus pe liber de conducerea campioanei, deși a condus echipa pe primul loc în clasamentul Ligii 1. Înfrângerea de la Craiova, 0-2, respectiv cele două remize de pe teren propriu (1-1 cu Hermannstadt și Astra Giurgiu) au făcut uitate lunile în care Conceicao s-a luptat practic cu morile de vânt.

