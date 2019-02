Conceicao își ia adio DOAR de la fani. Déjà vu à la CFR: Portughezul pus pe făraș pentru a doua oară de pe primul loc!

„Pentru toți fanii CFR Cluj care m-au susţinut, mi-au dat putere şi afecţiune, mulțumesc foarte mult, mi-e dor de voi şi sunt cu conștiința împăcată că am făcut tot ce am putut pentru CFR...Vă mulțumesc tuturor și ne vedem în curând!”, a scris Conceicao, pe pagina personală de Facebook.

Conceicao, „demis” în fiecare săptămână

După mandatele din 2009 și sezonul 2015-16, antrenorul care a adus în vitrina CFR-ului două Cupe și o Supercupă a României a fost din nou pus pe liber de conducerea campioanei, deși a condus echipa pe primul loc în clasamentul Ligii 1. Înfrângerea de la Craiova, 0-2, respectiv cele două remize de pe teren propriu (1-1 cu Hermannstadt și Astra Giurgiu) au făcut uitate lunile în care Conceicao s-a luptat practic cu morile de vânt.

„Vânat” de presa centrală încă din iulie, de când a preluat echipa după demiterea lui Edi Iordănescu (o altă mișcare-șoc marca CFR Cluj), portughezul a petrecut cele 7 luni din al treilea mandat având în permanență sabia lui Damocles deasupra capului. Probabil un motiv în plus pentru care mesajul de adio al portughezului se adresează exclusiv fanilor grupării din Gruia.

Până una alta, conducerea din Gruia are o „plăcere” aparte de a pune pe făraș antrenorii care duc echipa pe primul loc. În 2009, deși „feroviarii” erau în fruntea primului eșalon, același Conceicao era dat afară pentru rezultatele mai puțin bune din Europa League. În 2008, după prima „dublă” campionat-Cupă din istoria clubului, lui Ioan Andone i s-a răpit șansa de a conduce „frânarii” în grupele Ligii Campionilor. A lăsat deoparte orgoliul și a revenit în Gruia în aprilie 2012, înlocuindu-l pe Jorge Costa... lider la acea vreme cu CFR Cluj, dar sacrificat după o înfrângere usturătoare cu Rapidul, 0-5 pe teren propriu.

Mișcarea „Miriuță”

Vasile Miriuță, antrenorul care a stat alături de echipă în pofida insolvenței, a fost înlăturat cu puțin timp înaintea numirii lui Dan Petrescu pe banca CFR-ului. Deși a creat o echipă care, în ciuda problemelor financiare, s-a descurcat admirabil în sezonul 2016-17, fostul internațional maghiar, intrat în inimile suporterilor vișinii, a fost dat afară după ce își făcuse deja planurile pentru noul sezon.

„Am aflat înainte cu vreo câteva zile de a începe perioada de pregătire. Eu făcusem deja planul pentru cantonamentul din Slovenia, vorbise de jucători, ce jucători să vină. Domnul președinte Mureșan m-a anunțat. Mi-a dat un telefon și mi-a zis: Am să-ți dau o veste rea. Eu am crezut că glumește sau ceva, că nu mi-a adus vreun jucător pe care-l cerusem și-i zic: Spune. Și zice: Am fost sunat de la București, vine Dan Petrescu antrenor, trebuie să vii luni la București să discutăm despre rezilierea contractului”, povestea, în iulie 2017, Miriuță.

De altfel, Dan Petrescu este unul dintre puținii tehnicieni care au rezistat un sezon complet pe banca „feroviarilor”. Ultimele zvonuri susțin că acesta este aproape de o revenire în Gruia să „salveze” o echipă care... e pe primul loc, cu prima șansă la un nou titlu în Liga 1.

„Mândria Ardealului”: clubul la care, din păcate, calmul și răbdarea ardelenească nu se mai află printre ingredientele unei echipe de succes.