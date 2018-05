U-BT, o nouă victorie. Silvășan: "Am jucat un baschet bun"

Rezultatele pe sferturi au fost: 22-7, 22-29, 17-18, 17-10.

”Un meci pe care, până la urmă, am reușit să îl câștigăm, unul mai prost din punctul meu de vedere decât prima partidă. Deși am început foarte bine jocul, cu primii cinci jucând un baschet de calitate, ne-am distanțat cred că la 15-20 de puncte, nu am lăsat recuperări ofensive, nu am făcut turn-over-uri, am jucat un baschet bun. În prima jumătate a sfertului al doilea am început să ne relaxăm și asta ne-a costat. În trei sferturi am permis 16 recuperări ofensive, ceea ce este foarte mult, deși Galațiul sunt o echipă foarte bună la acest capitol, însă noi ne-am propus ca scop clar să limităm acest număr de recuperări ofensive, nu am reușit. Per total, ne-am creat foarte multe posibilități de a înscrie, însă nu am avut procentaje deloc bune, shooterii noștri importanți au avut o zi mai proastă, însă am câștigat și asta este cel mai important. Mergem la Galați să încercăm să câștigăm primul meci” a declarat Mihai Silvășan, antrenorul echipei U-BT.