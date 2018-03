U-BT își reia parcursul din Liga Națională cu o deplasare de foc

Jocul va avea loc azi, de la ora 19:00 în Arena ”Antonio Alexe” din Oradea.

"Mă simt bine, în fiecare zi sunt tot mai bine, mă antrenez din greu și sper să fiu ocolit de alte accidentări. Ne-am pregătit foarte bine în această săptămână, chiar dacă unii dintre jucători au fost la loturile naționale, însă cei care am rămas ne-am făcut treaba, ne-am antrenat pentru următorul meci, pentru următoarea provocare. Meciurile cu Oradea sunt întotdeauna speciale, sunt unii dintre pricipalii contracandidați la titlu. Ne cunoaștem foarte bine una pe cealaltă, ei știu ce jucăm, noi știm ce joacă ei. Va fi cu siguranță un meci dificil, însă ne dorim să câștigăm!” a declarat jucătorul echipei U-BT, Aleksandar Rasic.

De asemenea, și tehnicianul formației clujene a prefațat meciul de azi: ”Practic, am avut două, trei antrenamente cu echipa după meciurile naționalei, însă unul dintre ele nu a fost tactic. I-am simțit pe băieți concentrați, motivați, le-am reamintit că principalul nostru obiectiv este încă în fața noastră, este vorba de câștigarea titlului de campioni și trebuie ca toți jucătorii să dea ce e mai bun în ei. Avem un meci cu Oradea, cu una dintre principalele noastre contracandidate la titlu. Mai mult decât contează pentru locul în clasament la ora actuală, contează cred eu, pentru mândria fiecărei echipe. Eu cred că va fi un meci în care se va da tot ce e mai bun, și din partea noastră, și din partea lor, va fi o luptă foarte acerbă. Să nu uităm că am avut un meci acum două săptămâni cu ei în finala Cupei României, ei vor dori să își ia revanșa, noi vom merge acolo cu gândul la victorie și sper eu să reușim. Avem probleme medicale, ele apar de obicei în timpul unul sezon așa de încărcat cum este al nostru. Trebuie să privim partea pozitivă, partea plină a paharului, mă bucur că nu sunt grave! Vorbim aici de Roli Torok, care are o mică problemă la spate, el va reveni săptămâna viitoare, sper, vorbim de Calnicenco, la fel, nu are o problemă gravă și va reveni săptămâna viitoare și Kuti, care sunt șase să joace cu Oradea.”

Silvășan a explicat: ”Am transferat un jucător american cu potențial, el nu a mai jucat în acest sezon, însă are o educație baschetbalistică foarte bună, tatăl lui e antrenor de 20 de ani în colegiile americane. E un jucător polivalent, cu un IQ baschetbalistic ridicat, sper eu să se integreze și să ne ajute. L-am luat mai mult ca să fim siguri acum, pe final de sezon, avem foarte multe meciuri, vor fi săptămâni în care va trebui să jucăm trei meciuri. Deja ne-am amânat meciul cu Steaua din 7 martie, deoarece jucăm în cupele europene la acea dată, dacă ne vom califica mai departe din dubla cu Groeningen, ceea ce ne dorim, va trebui să amânăm și alte meciuri, deci programul va deveni foarte foarte tare până la finalul sezonului. Acesta este motivul pentru care am mai adus un jucător, ca să fie clar pentru toată lumea, nu vom da afară pe nimeni!”

U-Banca Transilvania este pe primul loc în clasament, cu 31 de puncte.