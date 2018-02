CFR, victorie în primul meci oficial din 2018

Echipa din Gruia s-a impus prin golurile marcate de fundaşul brazilian Paulo Vinicius (45), cu capul în urma unei lovituri de colţ, şi de Sebastian Mailat (59), cu un şut din întoarcere din interiorul careului.

CFR a ratat un penalty, prin argentinianul Juan Culio, în min. 75, şutul său fiind apărat de portarul italian Alessandro Caparco. Lovitura de pedeapsă fusese acordată pentru un fault al lui Caparco la George Ţucudean.

”Știam că vom întâlni o echipă foarte bună în deplasare. Au pierdut nemeritat ultima deplasare, cu Steaua. Sunt foarte buni pe contraatac și la fazele fixe. Știam că introduc două vârfuri înalte. Dacă Bud înscria la acea ocazie, altul era rezultatul. De la venirea domnului Moldovan s-a schimbat ceva în bine acolo. E devreme să vorbim despre noile transferuri. S-a văzut un plus pe faza de atac. De asta i-am adus, au valoare. După pregătire am zis că Mailat și Ioniță parcă joacă de-o viață. Au bătut lovituri libere, s-au apărat, au atacat. Țucudean a făcut un meci foarte bun. Poate ar fi trebui să bată el penalty-ul. Sunt foarte mulțumit de cum a jucat. Am revăzut faza cu Omrani. A fost cam dubios acel galben. N-am înțeles de ce trebuia să ia galben. Ioniță la fel. Tot timpul primim galbene, așa, întruna. Omrani ar fi putut fi titular cu FCSB.” a declarat antrenorul echipei clujene, Dan Petrescu.

În tur, CFR s-a impus cu 1-0.