Silvășan, înainte de primul meci din finală ”Nu ne mulțumim doar cu participarea”

Mihai Silvășan antrenorul principal a declarat la conferința de presă de dinaintea meciului ”Urmează marea finala a Ligii Naționale de Baschet Masculin, e un lucru pe care noi ni l-am dorit de la începutul sezonului. Pentru asta am muncit la fiecare antrenament din acest sezon și până la urmă mă bucur că am reușit să ajungem aici. Cu siguranță nu ne mulțumește doar participarea, cu siguranță ne dorim să câștigăm, să luăm medalia de aur. Nu va fi ușor, Steaua are o echipă foarte buna, acum au început să joace din ce în ce mai bine. Vor fi o nucă tare. Însă nu trebuie să ne sperie absolut nimic, avem avantajul terenului propriu, avem acești suporteri minunați care s-au auzit și la meciul cu Oradea, pot face diferența. Sper doar că la ora meciului vom fi apți din punct de vedere mental, am încredere în băieți, vom avea intensitatea și concentrarea necesară pentru a reuși să câștigăm. E o serie, nu e doar un singur meci , fiecare posesie va conta, fiecare decizie pe care o luăm atât în teren cât și în afara lui va conta. Sper să fim suficienți de puternici mental în cât să înțelegem acest lucru. Asta ne-am dorit de la început, astea trebuie să fie obiectivele clubului în momentul de față, dacă nu acceptăm să ne luptăm pentru fiecare trofeu eu cred că nu avem ce căuta aici, nici unul dintre noi. Am o rugăminte pentru fanii care vor veni la meci, îi așteptăm pe toți să vină îmbrăcați în alb, să creăm o atmosferă frumoasă la aceste meciuri.”

Prezent la conferința de presă, căpitanul Universității Tudor Jucan a declarat ”Am ajuns în finală, asta ne-am dorit. Acum depinde doar de noi dacă reușim să aducem încă un titlu acasă. Steaua este o echipă bună, o echipă tare. Le știm jocul, sunt foarte buni la recuperările ofensive, au shooteri foarte buni. Însă eu cred că o să reușim să-i oprim și sa aducem titlul acasă. Noi veniți Falker și Curry sunt foarte buni. Falker este un pivot care sese bate foarte tare sub panou la recuperări ofensive și are aruncări bune în zona de trei secunde. Curry este un jucător extraordinar, am văzut și aici la Cluj că a făcut un meci extraordinar, trebuie să avem grijă la lucrurile astea.”

”La meciurile cu Oradea Toată lumea se așteptă sa fie ușor dar noi nu am crezut lucrul asta nici măcar o secunda, știam că sunt campioni au o echipă foarte bună. Deși am pornit de aici cu 2-0 știam că acolo ne așteptă niște meciuri foarte grele, și așa a și fost. Suntem cu moralul bun după această victorie dar a trecut, a fost semifinala, acum vine finala. Toate meciurile sunt la fel de importante în finală, pentru că nimeni nu cedează. Se vor lupta și ei, ne vom lupta și noi și sperăm la final să aducem cupa la Cluj.” a încheiat discursul căpitanul echipei U-BT, Tudor Jucan.

Întrebat de unul dintre jucători de bază al echipei accidentați, Rasic, Silvășan a declarat ”Rasic se operează sâmbătă în Serbia. Am vorbit cu el și știu că vrea să fie prezent la serile de la București ca și spectator dar el nu trebuie sa exagereze, trebuie să se refacă. Trebuie să facă exact ce spun doctori.”

U-BT a câștigat în sezonul regulat toate meciurile împotriva formației Steaua CSM București, însă Silvășan a precizat ”Nu plecăm cu prima șansă pentru că nu au nici o relevanță victoriile din sezonul regulat. Ei sunt o altă echipă acum, noi suntem aproximativ aceeași echipă. Încărcătura și miza care o au fiecare finală nu se compară cu încărcătura unui meci din sezonul regulat.”

Restul biletelor rămase pentru meciul 1 și 2 din Finala Ligii Naționale de Baschet Masculin se vor pune în vânzare la casieria Sălii Sporturilor ”Horia Demian”. Prețul biletului este de 20 de lei, însă elevii și studenții beneficiază de 50% reducere pe baza carnetului de elev respectiv a cardului Omnipass.

Sursă imagine: u-bt.ro

Raluca Sas