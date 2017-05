CSM Oradea vine din spate, urmează o finală de care pe care

Scorul la momentul actual este 2-2 la general, iar seria decisivă se va muta la Cluj Napoca pe data de 13 Mai în Sala Sporturilor ”Horia Demian”.

”Un meci foarte intens, în care, spre deosebire de primul, noi am început mai tare mintal, agresiv, însă se pare că nu a fost destul. Nu am reușit să fim limpezi pe finalizare și, din nou, Oradea a preluat controlul la începutul meciului. Vreau să îi felicit pentru luptă pe care au dus-o în teren, și noi am luptat cât am putut, ne-am bătut cu ei, însă astăzi au fost mai buni ca noi. Asta este, scorul este 2-2, avem un meci care pe care, cu siguranță ne dorim să îl câștigăm. L-am folosit pe Kariniauskas, pentru că am dorit să mai am o soluție la creație, să le dau mai multe momente de respiro lui Adamovic și Rasic, ca ei să poată să își facă treaba de shooteri, iar alții să fie cu creația. Asta a fost hotărârea mea, în ultimul meci nu știu ce se va întâmpla, însă probabil vom juca fără Rasic, care nu cred că va putea evolua, din vestiar veștile nu sunt foarte bune. Vom face investigații mai amănunțite și vom avea un diagnostic. Urmează un meci decisiv, eliminatoriu pot spune. Noi avem avantajul terenului propriu, ei au avantajul că au câștigat ultimele două jocuri. În astfel de meciuri, va învinge echipa care are jucători mai puternici mintal. Eu îmi doresc să fim noi aceia. Știm că Oradea nu va ceda, am spus asta toată săptămâna, sunt campioana en-titre, care evident că nu vor ceda. Din păcate, în aceste două meciuri nu ne-am ridicat la nivelul lor.” a declarat antrenorul Universității Cluj Mihai Silvășan pentru site-ul oficial al clubului.

Jucătorul Aleksandar Rasic a suferit o gravă accidentare în minutul 38, verdictul analizelor nu este unul deloc pozitiv pentru Rasic care are ruptură de tendon achilean și este nevoit să își încheie sezonul mai repede deoarece accidentarea pe care o prezintă solicită intervenția chirurgicală.

Orădenii antrenați de Cristi Achim au fost mereu în avantaj uneori chiar și cu o diferență de 15 puncte. Scorurile finale pe sferturi au fost: 15-22, 13-19, 24-18, 24-26.

De la U-BT s-a remarcat în primul rând Aleksandar Rasic cu 19 puncte, urmat de Filip Amadovic cu 17 puncte, Kyndall Dykes cu 13 puncte și Ousmane Barro care a reușit 8 puncte.

Au arbitrat acest meci Alexandru Olar, Șerban Rașoga, Cristian Trofim. Comisarul Federației de Baschet Române a fost Marian Oprea.

În ultimul act a ajuns deja Steaua care a știut să se impună în ambele meciuri de la București împotriva celor de la CSU Sibiu.

Raluca Sas