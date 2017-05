U-BT Cluj are ultimul cuvânt pe teren propriu contra celor de la CSM Oradea

Cele două echipe se întâlnesc pentru a 6-a oară în acest sezon și echipa clujeană părea să pornească avantajată datorită faptului că a învins-o pe CSM Oradea de 4 ori în campionat și o dată în Supercupa României.

Dar disputa nu a fost ușoară pentru U-BT Cluj care a fost condusă de multe ori cu chiar și cu o diferență de 10 puncte, ”alb-negrii” însă nu și-au pierdut răbdarea.

Antrenorul lui U-BT Cluj Mihai Silvășan a declarat după victorie ”O concluzie după acest meci? Trebuie să analizez ce a fost, mă bucur în primul rând că am reușit să învingem, asta consider eu că este cel mai important.. mă bucur că am avut o sală plină care ne-au susținut când aveam nevoie mai mare.. Am început greu meciul, presiunea a fost pe umeri noștri. Nu e ușor să joci din postură de favorită acasă, însă, i-am felicitat pe băieții că nu au cedat niciodată, tot timpul au crezut că putem câștiga și până la urmă am reușit. Trebuie să mai lucrăm din punct de vedere defensiv pentru următorul meci de joi.”

Întrebat dacă începutul mai lent a fost din cauza zilelor libere, antrenorul a replicat ”Nu, și Oradea a avut zile libere, deci am plecat de pe picior de egalitate. Nu categoric nu este o scuză. Trebuie să găsim soluții tot timpul și doar așa să învingem în orice condiție.”

Antrenorul vâlcean Cristian Achim a precizat imediat după meci ”Nu a fost un meci foarte frumos în care la final a câștigat echipa mai lucidă, mai bună pe finalul jocului. Acum trebuie să stăm să analizăm, Clujul este o echipă foarte bună, care are foarte multe arme, calitatea lor este că într-un minut poate să stingă o diferență de 10 puncte cea ce, e rar, chiar și pentru echipe din Europa, au revenit peste noi în două atacuri. Despre arbitraj nu vreau să discut pentru că nu mă caracterizează, Clujul este o echipă foarte bună, noi încercăm să ne apropriem de ei, dacă nu reușim asta este. Nu consider că am făcut un meci rău, nici bun, dar nu e de ajuns ce am făcut.”

”Studenții” au în palmares 4 titluri naționale, ultimul obținut în anul 2011.

Au arbitrat acest meci: Alin Faur, Cristian Ciocan, Sorin Drugău.

Raluca Sas