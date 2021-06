Chirurg și profesor la UMF, despre ce se întâmplă în sala de operație: „Detaliile mici fac într-adevăr diferența”

Nadim Al Hajjar, chirurg și profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca (UMF) a răspuns la câteva întrebări despre meseria sa, ce s-a schimbat pe timp de pandemie în sala de operație și importanța relației medic-pacient, într-un interviu acordat monitorulcj.ro.

Medicul a explicat ce se întâmplă într-o zi din viața unui chirurg. Având în vedere că această meserie are întotdeauna un „program la foc continuu”, un plan bine stabilit pentru fiecare etapă a zilei este vital. Nadim Al Hajjar consideră relația medic-pacient foarte importantă, atât la începutul ei, cât și pe parcurs. Încrederea reciprocă are un rol major, dar în același timp și prezentarea laturii umane a medicului.

„O zi de muncă în viața unui chirurg înseamnă disciplină, un program extrem de organizat. Un plan bine stabilit pentru fiecare etapă a zilei, care începe cu un contact direct cu pacienții nou veniți, vizita pe secție la pacienții internați. Fiecăruia trebuie să îi acorzi timp, cu fiecare trebuie să stabilești o relație de încredere reciprocă, să le arăți că ești un medic ordonat, abordabil, să le arăți atât partea profesională, cât și, mai ales, latura umană, esențială în relația medic-pacient.

Urmează apoi raportul de gardă cu colegii de muncă și programul operator. La sfârșitul zilei ajungi acasă și acorzi energia ta familiei, să ai grijă de nevoile lor și să împărtășești experiențele tale cotidiene. Fiind necesar să te împarți pe atâtea planuri, un program la foc continuu, aș pune accentul pe odihna. Ai nevoie să îți recapeți puterile de undeva, atât activ prin sport, merg cât de des pot să joc tenis cu prietenii mei, găsesc tenisul o sursă de energie și sănătate și, bineînțeles, un program riguros de somn. Ca și chirurg nu poți avea o viață haotică, nu e sustenabil pe termen lung, orice minut contează”, a explicat medicul.

Operația, ca un joc de șah. Trebuie să îți alegi mutarea potrivita

Întrebat cum se detașează de la o operație la alta, Nadim Al Hajjar a mărturisit că acest lucru nu este posibil. Acest proces necesită o implicare continuă, doctorul fiind nevoit să memoreze tot ce se întâmplă într-o intervenție ca urmărirea postoperatorie să fie și ea un succes.

Medicul recunoaște că detaliile mici fac de foarte multe ori diferența când vine vorba de o operație: „Nu aș spune că poți fi detașat, ci când se termină o operație, începe alta cu particularitățile ei și trebuie să te recanalizezi pe cazul pe care îl ai în față. Ești implicat într-o etapă operatorie unde trebuie să fii atent la fiecare detaliu. Detaliile mici fac, într-adevăr, de cele mai multe ori, diferența. Ori, după terminarea unei intervenții chirurgicale, un chirurg trebuie să o aibă memorată în toate etapele ei, ca în urmărirea postoperatorie să vezi tot ce apare, orice posibilă complicație sau deviație de la o evoluție normală. Numai așa poți să stabilești o conduită terapeutică postoperatorie corectă, corelată direct cu evoluția pacientului.”

O operație poate să fie de multe ori ca un joc de șah, pentru că uneori contează mult cum medicul abordează situația, pentru a alege cea mai bună „mutare” (variantă).

„Emoțiile pozitive sunt inerente actului chirurgical. Când ai emoție pozitivă sau constructivă, mai bine zis, înseamnă că ești implicat, pasionat și ești pregătit corespunzător să faci față posibilelor situații imprevizibile. În general, nicio operație nu poți să o consideri grea sau ușoară, câteodată un caz greu merge strună, altădată o intervenție curentă se poate complica neprevăzut. O operație e așa cum e și trebuie să te adaptezi, să fii pregătit pentru ceea ce poate să apară. Mai ales în intervențiile majore, depinde cum abordezi situația, cum intuiești lucrurile și alegi cea mai bună variantă, cea mai bună decizie la problema cu care te confrunți, ca în jocul de șah, ai în minte cinci mutări în față și o alegi pe cea mai bună, pe care o consideri la momentul respectiv. Fiecare operație reprezintă o provocare pentru un chirurg conștiincios și responsabil”, a declarat Nadim Al Hajjar pentru monitorulcj.ro.

Un pacient nu seamănă cu celălalt, deși boala e aceeași

Meseria de chirurg este una foarte dificilă și poate vă întrebați cum poate face față cineva unor provocări zilnice atât de mari. Ei bine, profesorul de la UMF, Nadim Al Hajjar, a explicat că un lucru care contează mult în acest sens este colaborarea între personalul medical implicat în operație:

„Medicina modernă, medicina contemporană este o știință bazată pe colaborare multidisciplinară, unde sunt implicați: chirurg, anestezist, oncolog, anatomopatolog, imagist, personalul medical. Cu toții sunt implicați în elaborarea unui plan terapeutic. Și mai important, medicina modernă urmărește o abordare personalizată, un plan terapeutic elaborat pentru fiecare pacient în parte.”

Un lucru foarte important în chirurgie este să îți cunoști în detaliu pacientul. Pentru ca operația să fie un succes, acest lucru, combinat cu competența în domeniu, îl pot ajuta enorm pe medic să-și facă meseria bine, având în vedere complexitatea ei și diferența dintre stările de sănătate ale pacienților cu același boli.

„Nu cred că e foarte important numărul pacienților internați, care este mare în fiecare săptămână. Mai important este să asiguri grija și timpul necesar pentru fiecare pacient și patologie în parte, pentru un rezultat cât mai bun, după o evaluare corectă a fiecarei situații. Un pacient nu seamănă cu celălalt, chiar dacă are aceeași boală, ce strategie aplici la unul, poate nu funcționează și la celălalt, așadar cunoașterea îndeaproape a pacientului tău bazată pe o competență în domeniu, dobândită în timp, îți asigură un rezultat postoperator favorabil”, a adăugat Nadim Al Hajjar.

Chirurgia pe timp de pandemie

Pandemia de COVID-19 s-a făcut simțită în toate domeniile, dar în special în cel medical. Odată cu venirea acesteia, în secția de chirurgie nu au fost uitați pacienții infectați cu COVID-19, dar nici neglijați cei cu alte afecțiuni:

„În această perioadă de pandemie, am luat în calcul la modul foarte responsabil și conștiincios că odată cu apariția acestui virus, nu au dispărut celelalte boli. Am încercat, și în mare am reusit, să ne organizam în așa fel încât toți pacienții, cu diferite boli, care au impus o conduită chirurgicală de urgență, să fie internați și tratați, dar mai ales și protejați de acest virus pe parcursul internării. Sau cei care au contactat deja virusul și au avut o problemă ce necesită interveție chirurgicala, să poata fi operați și evident, menținuți și sub tratament anti-Covid”, a spus Nadim Al Hajjar.

Teama creată din cauza pandemiei a dus la agravarea stării de sănătate a pacienților, care se fereau de vizita la medic:

„Trebuie să recunoaștem că nu întotdeauna am reușit să rezolvăm problemele optimal, mai ales în perioada când incidența cazurilor de Covid-19 a fost mult crescută, în țară în general, dar în județul Cluj în particular. Și aici vreau să menționez faptul că nu numai dificultățile impuse de asigurarea circuitelor necesare în contextul apariției pandemiei, au mai fost și alți factori care au jucat un rol important în problemele medicale din această perioadă, cu preponderență la începutul pandemiei, când majorității oamenilor le-a fost teamă să se prezinte în serviciul medical, astfel ducând la agravarea cazurilor și prezentarea în serviciul medical într-un stadiu avansat de boală, mult mai dificil de tratat și mai consumator de resurse financiare și umane”, a mărturisit medicul chirurg.

Profesor și chirurg, cu un program la foc automat

Deși meseria de chirurg aduce cu ea un program la foc automat, Nadim Al Hajjar este și profesor universitar la UMF Cluj, instruind tinerii să devină medici conștiincioși. Medicul a explicat că îi este greu să își gestioneze timpul, dar acesta este un sacrificiu pe care orice chirurg trebuie să și-l asume.

„Întotdeauna sunt în criză de timp, insuficient timp pentru a rezolva toate problemele și responsabilitățile, în calitate de medic și de cadru didactic. Dar timpul e un lucru pe care, ca și chirurg, îl știi de la bun început că o să îl sacrifici. Un lucru pot să vă spun, că niciodată nu am facut concesie în privința timpului necesar alocat omului bolnav și soluționării problemei lui”, a mai spus chirurgul.

Pentru a-ți face meseria „cu brio”, Nadim Al Hajjar susține că este foarte important ca în permanent un medic să își facă o autoevaluare și să nu se mulțumească cu rezultatele pe care le-a obținut deja:

„Sunt multe și pentru fiecare dintre ele a rămas în memoria mea câte o amintire plăcuta sau mai puțin plăcută. Cel mai corect lucru în viața de medic este să îți faci permanent o autoevaluare și să nu te mulțumeasca niciodată rezultatele obținute deja. Întotdeauna trebuie să vrei mai mult, să te străduiești mai mult, să împingi limitele puțin câte puțin, atât ale tale cât și ale actului chirurgical în sine. Asta înseamnă știința și profesia făcută responsabil.”

