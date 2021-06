Haz de necaz la vaccinarea drive-thru: Doi clujeni au rămas fără benzină

La centrul de vaccinare anti-COVID-19 drive-thru din Cluj-Napoca lucrurile încă merg bine. Personalul medical a depășit pragul de 30.000 de vaccinări, în aproape două luni.

Ritmul în care se face procesul de vaccinare este unul foarte bun, iar peripețiile continuă. Dacă până acum am avut bărbați fricoși când vine vorba de ace și vietnamezi care încercau să discute cu personalul medical prin Google Translate, dar fără mașină, de această dată întâlnim situații în care clujenii rămân fără benzină sau curent la mașină.

Mașină, rămasă fără benzină după vaccinare

Florin Moroșanu, membru al echipei de vaccinare de la centrul drive-thru, a mai povestit o întâmplare amuzantă legată de procesul de imunizare la Sala Sporturilor. Două persoane vârstnice, soț și soție, au mers împreună la vaccinare.

Deși procesul de vaccinare anti-COVID-19 a fost un succes, mașina cu care cei doi s-au prezentat la centrul drive-thru a întâmpinat niște probleme:

„Acum vreo 10 zile ajunge în dreptul locului destinat vaccinării o mașinuță mică. Înăuntru, două persoane la 60 de ani. Domnul la volan... calm, dar calm tare. Parca avea și un lag de vreo două secunde la orice întrebare. Doamna din dreapta lui, mult mai prezentă. De fapt ea răspundea și în locul domnului.

Se vaccinează ambii, totul perfect. Este rugat sa intre în zona de post vaccinare cu mașină cu tot. Dă cheie, mașina scârțâie, dar nu pornește. Mai dă o cheie, la fel. Doamna îl ceartă din priviri, degeaba, nici așa nu mai pornește mașina”, a relatat Florin Moroșanu.

Au fost nevoiți să împingă mașina din fața centrului

După mai multe încercări de a porni mașina, cei doi soți au realizat că problema vine de la rezervor, care era... gol. Inițial, bărbatul nu a vrut să accepte acest lucru, dar a trebui să se conformeze.

Mașina a fost împinsă de la spate de voluntari în zona de așteptare, unde cei doi au așteptat să vină cineva cu 2 litri de benzină:

„Mașina este împinsă în zona de așteptare. Ne mișcăm sa-l ajutăm pe om cumva. Primul gând e că nu mai «are curent la baterie». Aducem cabluri de curent. Un coleg se tot uita pe bord pentru că lui nu-i suna bine cum face mașina la cheie. La un moment dat zice «Stați! Nu e bateria. E gol rezervorul, nu mai are deloc benzină».

Domnul, proprietarul mașinii îi zice soției: Nu-i adevărat dragă, am băgat banzină săptamâna trecută. Doamna, soția celui în cauză îi răspunde sec: săptămâna trecută, acum o lună! Doamna pune mâna pe telefon și sună pe cineva să vină la Drive cu 2 litri de benzină. Plecăm de lângă ei și ne vedem de ale noaste. Nu știu ce s-a discutat în jumătatea de oră până a venit benzina în acea mașină, sigur nu au fost amintiri din tinerețe”, a adăugat Florin Moroșanu.

În urmă cu câteva zile, o altă întâmplare asemănătoare a avut loc. Alți clujeni nu au putut să intre în zona de așteptare după vaccinare, pentru că mașina a rămas, de această dată, fără curent: „Poza este de la altă mașină rămasă în pană de curent ieri”, spune voluntarul.

Canicula se resimte grav la centrul drive-thru

Valurile de caniculă se resimt puternic și la centrul drive-thru de la Sala Sporturilor, voluntarii fiind nevoiți să stea în corturi albastre, care se aseamănă cu o saună în această perioadă:

„A mai trecut o săptămână la Drive Through Cluj și am depășit 30.000 de vaccinări în aproape 2 luni. Vin căldurile și asta ne cam sperie. Avem două corturi... albastre, iar după masă aparatul de frig abia mai face față. Parcă stăm în cuptor în ele. Când a plouat am vrut soare, acum, eu cel puțin, m-am răzgândit. Vreau să plouă iar”, a mai spus Florin Moroșanu.

Pentru a ajunge la normalitatea pe care cu toții ne-o dorim, Moroșanu a explicat că în Cluj-Napoca mai e nevoie de cel puțin 10% din populație să se vaccineze.

„Clujenii au fost responsabili. Săptamâna trecuta s-a ajuns la un grad de vaccinare de 50%. Probabil mai sunt imunizați natural încă vreo 10 procente, dar încă mai este nevoie de minim 10 procente pentru a ajunge la acea imunizare de 70% care ne va permite să trecem toamna cu bine. Drive Through este deschis de la 8 la 20.00”, a susținut voluntarul.

CITEȘTE ȘI: