Bătrânii din Cluj au rămas fără locuri la vaccinarea anti-COVID! Subprefect: „Situația este una delicată”

Bătrânii de peste 65 de ani din Cluj nu mai au locuri la vaccinare până pe 31 martie. Această situație gravă nu se întâmplă doar în Cluj, ci și în alte 30 de județe din țară.

Chiar dacă astăzi, 10 februarie s-au deschis alte 10 cabinete medicale pentru vaccinare în județ, acestea sunt destinate doar imunizării cu vaccinul AstraZeneca, care nu poate fi administrat la persoanele care au peste 55 de ani.

Cu alte cuvinte, seniorii din Cluj nu se vor mai putea vaccina împotriva COVID-19 până pe 31 martie. De asemenea, vaccinul Pfizer este administrat doar persoanelor ce au trecut deja la rapel, spune subprefectul Clujului.

„Problema oamenilor de peste 65 de ani este una delicată, pentru că AstraZeneca permite vaccinarea pentru oamenii de până în 55 de ani, iar în această etapă pot merge doar bolnavii cronici sau oamenii din domeniile esențiale. La nivelul județului, centrele de vaccinare sunt ocupate până în 31 martie . Acestea se vor debloca din nou, în funcție de dozele ce vor exista la nivel național. Pentru vârstnici vor fi disponibile cele două vaccinuri: Pfizer și Moderna”, a declarat pentru monitorulcj.ro subprefectul Clujului, Irina Munteanu.

La Cluj, vaccinul Pfizer este folosit doar pentru rapel

Irina Munteanu spune că această situație este una dificilă la nivel național, dar cu timpul aceste lucruri se vor regla. Subprefectul susține că se vor mai face distribuiri de doze, în așa fel încât vaccinarea să fie valabilă pentru majoritatea populației.

„Am încredere că lucrurile se vor îndrepta într-un timp scurt. Este o perioadă dificilă prin care trecem, nu doar noi, ci toată țara. Trebuie să luam în calcul mai mulți factori, de la care sunt persoanele aflate în risc, până la asigurarea rapelului pentru persoanele deja imunizate”, a spus Irinia Munteanu.

Când a început a treia etapă de vaccinare, majoritatea persoanelor imunizate au fost de peste 65 de ani, mai exact 56,6% din numărul total. Subprefectul Clujului a spus că ei au fost prioritari în acea etapă: „În mare parte s-a mers mult pe vaccinarea bătrânilor și a bolnavilor cronici, iar cu sprijinul aparținatorilor și a doctorilor de familie s-au făcut programări”.

Astăzi s-a dat startul programărilor pentru vaccinul AstraZeneca, iar locurile s-au ocupat foarte repede. Irina Munteanu spune că aceste locuri au fost ocupate tocmai pentru că oamenii au așteptat foarte mult acest vaccin. De asemenea, subprefectul spune că județul Cluj a fost mereu pregătit pentru vaccinare, doar că limitarea producției Pfizer a dus la o încetinire a procesului de imunizare.

„Se duc locurile, pentru că au fost așteptate. Accentuez că a fost o situație obiectivă, iar centrele s-au deschis pe rând. Chiar dacă noi, la niveulul județului Cluj am fost pregătiți încă de la începutul lunii ianuarie, cu cele 30 de centre, plus fluxurile pe care le-am stabilit la acel moment, din cauza limitării de producție a vaccinului Pfizer, am fost nevoiți să deschidem pe rând centre și am avut o limitare de doze pe zi, care au trebuit împărțite în așa fel încât populația să aibă acces la vaccin”, explică subprefectul Clujului.

Prin urmare, bătrânii de este 65 de ani trebuie să mai aștepte până la adminstrarea primei doze de vaccin, iar pe data de 31 martie, când se vor deschide din nou programările, bătrânii se vor înscrie pentru administrarea vaccinului Moderna sau Pfizer, în funcție de numărul de doze care va ajunge în Cluj.

Care este situația în celelate județe din România?

Nici în restul județelor, lucrurile nu sunt atât de roz. Potrivit platformei de vaccinare națională, în întreaga zonă de sud-est a țării, bătrânii nu mai au loc la vaccinare. În restul județelor mai sunt doar câteva locuri, cum ar fi: Prahova- un singur loc, în Botoșani, Harghita și Constanța-două locuri. Cel mai fericit județ este Suceava, unde mai sunt aproximativ 60 de locuri disponibile la vaccinare. Restul județelor nu mai au locuri disponibile până la finalul lunii martie.

De asemenea, listele de vaccinare pentru persoanele din mediul rural, care au fost promise de către coordonatorul campaniei de vaccinare din România, încă sunt așteptate. Valeriu Gheroghiță a explicat că oamenii care se vor înscrie pe aceste liste, vor fi notificate printr-un SMS sau e-mail atunci când se va elibera un loc la vaccinarea împotriva COVID-19.

„Aș vrea să menționez ca noutate faptul că ne dorim activarea și înființarea centrelor mobile de vaccinare, care urmează să intre în activitate foarte probabil din a doua jumătate a lunii martie, pentru a asigura vaccinarea persoanelor din mediul rural din localitățile pentru care accesul persoanelor la un centru de vaccinare fix este deficitar sau se face cu dificultate și, de asemenea, un element important este legat de implementarea facilității listei de așteptare din platforma de programare. Această listă de așteptare va deveni funcțională odată ce numărul centrelor de vaccinare de la nivel național va fi cel prevăzut conform etapei a doua a strategiei de vaccinare și, de asemenea, vor fi activate începând cu luna aprilie toate centrele de vaccinare care vor deservi inclusiv populația generală din etapa a treia a strategiei de vaccinare", a anunțat președintele CNCAV, Valeriu Gheroghiță, marți, într-o conferință de presă.

