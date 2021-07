Vasile Dîncu, despre moțiune: „Democrația a fost amputată”

Președintele Consiliului Național PSD, senatorul de Cluj Vasile Dîncu, a declarat că, prin faptul că parlamentarii coaliției „nu au fost lăsați” să voteze, „democrația a fost amputată”. Mai mult, gestul denotă lipsă de încredere în coaliție și în colegii din partid, mai spune sociologul Vasile Dîncu, care crede că moțiunea ar fi trecut, dacă aceștia ar fi fost lăsați să aleagă dacă votează sau nu.

„Dacă ne uităm la aritmetica parlamentară și nu ne uităm la detaliile votului, putem să spunem că era totul previzibil, pentru că aritmetica putere-opoziție s-a păstrat. Există un detaliu însă, în ultimul moment, cei de la putere, președintele Camerei Deputaților, domnul Orban, s-a înțeles cu partidele celelalte, UDMR, minorități și USR PLUS, să nu-i lase pe parlamentari să voteze, pentru că nu aveau încredere că aceștia vor susține guvernul Cîțu. Atunci, era previzibil rezultatul cu adevărat. S-a amputat democrația, pentru că votul parlamentarilor nu este condiționat de partid, este un vot de conștiință, iar în constituție scrie că votul imperativ este interzis. Când parlamentarii nu sunt lăsați să voteze, este amputată democrația. Acest lucru denotă că nu ai încredere în coaliția de guvernare și nici în proprii membri. Din atmosfera care există în Parlament, din competiția care există în PNL, știm că ar fi fost oameni care, sub protecția anonimatului, prin votul cu bilă, ar fi votat moțiunea și ar fi trecut, pentru că ne-au lipsit vreo 30 de voturi, nu era foarte complicat să treacă”, a afirmat Vasile Dîncu, într-un interviu acordat PSNews.

Cu toate că moțiunea de cenzură nu a trecut, senatorul Vasile Dîncu este de părere că aceasta „și-a făcut efectul”, arătând că premierul nu are răspuns la întrebările ridicate în textul moțiunii.

„Moțiunea și-a făcut efectul, după părerea mea, din mai multe aspecte. În primul rând, a venit premierul României și nu a vrut să răspundă niciunei întrebări din această moțiune, ne-a citat câteva cifre de la Eurostat și de la INS, spunând că avem creștere economică și eu i-am replicat, printe altele, în discursul meu, că nu contează foarte mult cifrele, pentru că chiar dacă este statistic creștere economică, depinde cum se distribuie, pentru că ea se poate distribui la primii 10% cei mai bogați și nu ajunge la cei mai săraci. Ne-a spus, de asemenea, premierul, un lucru care m-a șocat, pentru că sunt mai domol, sunt ardelean, nu îmi place să fac scandal, ne-a spus că s-a tranșat lupta în PNL. L-am văzut pe domnul Orban, care conducea ședința, că era să cadă de pe scaun când a auzit și am văzut foarte mulți parlamentari nemulțumiți. Nu am înțeles deloc, a fost un șoc. A intrat de asemenea în dialog cu PSD și a spus că el este inamicul cel mai important al PSD. I-am replicat că nu este inamicul PSD, că nu se califică să fie inamicul nostru, nu a fost ales niciodată. I-am explicat că este inamicul guvernanței României”, a adăugat Dîncu.

Totodată, președintele consiliului național PSD s-a declarat dezamăgit de premier, pe care îl consideră „arogant”, afirmând totodată că coaliția „a renunțat” la programul de guvernare.

„Mi se pare legitimă o conducere liberală care să sprijine dezvoltarea, să sprijine capitalulu românesc, lucru pe care poate stânga nu l-a reușit până acum, deși a făcut creștere economică în zona privată. Am avut o speranță că domnul Cîțu este liberal, liberalist, cam libertarian mai mult și am crezut că, venind din afara politicii, va avea o viziune, din păcate am văzut că nu e așa. Are foarte multe restanțe și a renunțat pur și simplu la programul de guvernare. Noi am numărat, din 57 de promisiuni, au dispărut 55, au mai rămas doar două, într-o secvență a programului de guvernare. Este foarte arogant domnul Cîțu, asta este lucrul care m-a deranjat cel mai tare, pentru că este un om tânăr, care ar trebui să aibă deschidere, să fie tolerant. Nu e destul să tot repeți că ești inamicul PSD”, a conchis senatorul.

Amintim că premierul Florin Cîţu a declarat luni că parlamentarii coaliţiei de guvernare nu vor vota moţiunea de cenzură depusă de PSD, însă a arătat că aceştia pot participa la şedinţa de plen a Parlamentului pentru divertisment.

„Vorbesc foarte des cu liderul partidului (n.r. - PNL). În acelaşi timp, decizia este una clară. Au anunţat-o de săptămâna trecută. Parlamentarii coaliţiei de guvernare nu vor vota mâine la moţiune. Dacă vor, să participe pentru divertisment, dar nu vor vota mâine”, a spus Cîţu după şedinţa coaliţiei de guvernare.

Marţi, Parlamentul a dezbătut şi votata moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Cîţu depusă de PSD şi intitulată „România eşuată. Recordul 'fantastic' al Guvernului Cîţu”. Moțiunea a fost respinsă, cu 201 voturi „pentru” și un vot „împotrivă”. Pentru ca moțiunea să fie adoptată ar fi fost nevoie de 234 de voturi.