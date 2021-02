Concurs pe un post de șef la Cluj, anulat fiindcă singura candidată a luat notă prea mare. Prea deșteaptă pentru Apele Române?

Un concurs pentru un post de conducere la Administrația Bazinală Someș Tisa a fost anulat după ce singura candidată a luat notă prea mare. Direcțiunea „nu a avut ce să comenteze” după această mișcare, fiindcă decizia ar fi venit de la centru, potrivit Digi24.

Pe postul candidatei cu 95 de puncte din 100 la concurs, a fost „instalat” un membru de partid.

Candidată cu punctaj impresionant, respinsă pentru că e prea deșteaptă

Inspector al Administrației Bazinale Someș Tișa, Florina Rus, este persoana care a candidat singură la concursul pentru postul de șef. Anagajată în cadrul acestei instituții din 2007, Florina a adunat multă experiență în domeniu.

Ea a terminat Facultatea de Geografie în același an, pe specializare de Hidrologie, dar și un master de gospodărie a apelor.

Florina a fost propusă pentru a prelua funcția de conducere, dar acest lucru a fost în zadar. Un criteriu politic a fost mai important decât cunoștințele și abilitățile în domeniu, funcția fiind oferită unui membru de partid.

„Conducerea, împreună cu colegii din departament, m-au propus pe mine pentru a prelua funcția de conducere. Directorul de la acea vreme, cred că este un an deja: mi-a spus, uite Florina, de la centru, persoana cutare este propusă pentru a ocupa postul de șef, își doreste acest lucru și ai următoarea variantă, ori îți dai demisia de bună voie din funcția de conducere, ori cealaltă variantă este de a scoate postul de șef la concurs. Am întrebat care este criteriul pentru care dânșii doresc înlăturarea mea. Zice, în afară de criteriul politic, momentan, nu primează nimic. M-am prezentat și spre surprinderea și indignarea conducerii, am reușit să-l și iau.”, a mărturisit candidata la Digi24.

Spre surprinderea conducerii, Florina a luat o notă prea mare la concurs. A obținut 95 de puncte din 100. Șeful interimar a contestat concursul și l-a anulat.

Sursă foto: Digi24.