Ce averi dețin consilierii locali din Cluj-Napoca? Vile în Italia, mașini de colecție, bijuterii și tablouri de mii de euro

În ordinea scorului obținut la alegerile locale din 27 septembrie, vă prezentăm averile consilierilor locali, declarate la preluarea mandatului. Astfel, primii pe listă sunt consilierii Partidului Național Liberal, 15 la număr.

Radu Constantea nu are trecute pe numele său imobile sau terenuri, dar nici vreun autovehicul. El are în bancă fonduri de investiții sau echivalente, inclusiv fonduri pentru private de pensii în valoare de 7.235 euro. Totodată, consilierul local deține acțiuni la mai multe firme și a acordat un împrumut în nume personal firmei Something Big SRL în valoare de 980.000 lei.

În ceea ce privește veniturile, indemnizația de consilier local a ajuns la 9.125 lei în anul 2019. Consilierul a mai obținut venituri din investiții de circa 125.500 lei.

Patru mașini și două motociclete, dar și un apartament imens în Cluj-Napoca

Andrei Irimie are trecute pe numele său 3 terenuri intravilane în Cluj-Napoca, dar și un apartament de 125 mp. Acesta deține nu mai puțin de patru autoturisme: două mașini BMW fabricate în anul 2010, un Volkswagen din 2011 și un Volvo din 2015. El mai posedă și două motociclete: un Kasawaki din 2019 și una Piaggio din 2011.

Consilierul local are un depozit bancar de 500.000 de lei și peste 90.000 de lei și 1.900 de euro în conturi, însă nu are declarate venituri pe anul 2019.

Flavia Ibarnyi deține un teren agricol în Sălicea, comuna Ciurila și două apartamente în Cluj-Napoca, de 60, respectiv 70 mp. Ea are mai multe credite luate de la diverse bănci, între care unul de 51.000 euro scadent în 2043 și mai multe credite în lei.

Salariul obținut în anul 2019 în funcția de Expert PR și Consilier Președinte al Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii se ridică la peste 152.000 lei.

Beniamin Chira are în proprietate mai multe terenuri agricole în județul Cluj și Sălaj, dar și un teren forestier. El deține, de asemenea, un apartament de circa 50 mp în comuna Baciu. Consilierul local deține două autoturisme Dacia, una din 2005 și una fabricată în 2017.

Din funcția de inspector școlar, Beniamin Chira a câștigat în 2019 72.148 lei, la care se adaugă 17.296 lei pentru coordonarea unui proiect FSE și salariul de profesor la Colegiul de Muzică „Sigismund Toduță” de 2.360 lei. Din închirierea apartamentului din Baciu, consilierul a obținut în 2019 suma de 4.770 lei.

Ovidiu Vaida deține un teren intravilan în comuna Suatu și un teren agricol în localitatea Beiuș din județul Bihor. El este proprietarul a două apartamente, unul în cartierul Gheorgheni, de 72 mp, și unul în cartierul Între Lacuri, de 40 mp.

Consilierul conduce o mașină Volkswagen Golf fabricată în 2005 și are 30.000 lei într-un cont bancar. Din salariul de cadru didactic al Universității Babeș-Bolyai, Ovidiu Vaida a obținut 54.687 lei în anul 2019.

Ovidiu Vișan are trei terenuri intravilane în Cluj-Napoca, dar și o casă de peste 580 mp în aceeași localitate. El deține un Volkswagen Polo fabricat în anul 2002. Consilierul nu are declarate depozite sau datorii la bănci.

În ceea ce privește veniturile sale, Ovidiu Vișan a câștigat 2.602 lei în 2019 din funcția de director general al firmei SC ACO Build & Management SRL, 11.680 lei din indemnizația de consilier local și 2.722 lei din funcția de director economic al SC VIA Concept & Proiect SRL.

Viceprimarul Tarcea deține o mulțime de imobile și terenuri, dar și o mașină de colecție

Dan Tarcea are o mulțime de terenuri agricole, în Săliștea Veche, Râșca și Așchileu Mic, dar și suprafețe intravilane în Cluj-Napoca, Florești și Râșca. El este proprietarul unui apartament în Florești, dar și a două case - una în Cluj-Napoca și una în Florești - și a unei case de vacanță la Râșca.

Viceprimarul deține un Fiat 1800 din anul 1967, o adevărată mașină de colecție, dar și un ATV Suzuki din 2007. Mai mult, Tarcea posedă bijuterii și ceasuri de 45.000 euro.

El a vândut un apartament în Cluj-Napoca, obținând 139.000 euro, dar și un autoturism Volkswagen Golf, cu 4.900 euro. Viceprimarul are mai multe zeci de mii de lei în conturi, dar și depuneri în fonduri private de pensii.

Totodată, Dan Tarcea are mai multe credite scadente între 2020 și 2038, în valoare totală de aproape 200.000 de euro. În anul 2019, el a obținut din salariul de viceprimar suma de 146.665 lei.

Radu Rațiu are declarate patru terenuri agricole în Căpușu Mare, cinci terenuri intravilane și două case Cluj-Napoca. El conduce un BMW din 2004. Consilierul are mai multe credite scadente până în 2025.

În ceea ce privește veniturile pe anul 2019, el a obținut un salariu de 101.313 lei de la Consiliul Județean, 12.775 lei din indemnizația de consilier local și venituri din chirii de 4.200 euro.

Loredana Pop nu are trecute pe numele său terenuri sau imobile, singura posesie declarată fiind un autoturism Audi A3 din 2010. În 2019, ea a obținut indemnizație de consilier local de 12.410 lei, venitul obținut în cadrul cabinetului individual de avocat ajungând la 30.625 lei.

Ce averi are viitorul deputat PNL, Radu Moisin?

Radu Moisin este viitor deputat de Cluj din partea PNL, după ce a fost ales duminică, 6 decembrie. El are trei terenuri intravilane, două la Cluj-Napoca și unul în Florești, dar și trei apartamente. El deține două mașini - un Ford Mondeo din 2006 și un Mercedes C250 din 2015. Consilierul local are peste 62.000 de lei și 15.000 de euro în conturi bancare și deține acțiuni la Romgaz, OMV Petrom și Bavaria Dekor

Din funcția de consilier local, Moisin a obținut 13.140 lei în 2019, la care se adaugă salariul de 181.584 lei/an din funcția de avocat al casei „Șomlea și Asociații”. Tot în 2019, Moisin și soția sa au obținut daruri de nuntă de 40.000 euro.

Florin Gliga nu are declarate terenuri si imobile, însă a vândut un imobil din Cluj-Napoca, obținând 108.000 euro. La capitolul venituri pe anul 2019, el a câștigat indemnizații de consilier local de 12.775 lei, dar și salariu de 45.216 lei de la fabrica Clujana. A obținut dividente de la ICO Gliga Expert de 200.050 lei în același an.

Călin Găbudean deține un teren intravilan și un apartament în Cluj-Napoca. El a obținut venituri de 13.140 lei din funcția de consilier local și 180.728 lei, ca programator la SC MetroSystems Romania SRL.

Consilierul care deține 10 terenuri și 8 apartamente

Ovidiu Florian deține 10 terenuri intravilane – în Cluj-Napoca, cartierele Zorilor și Gheorgheni, Dej, Smida, Cuzdrioara, un drum în Cluj-Napoca, dar și opt apartamente în cartierele Zorilor, Europa și Gheorgheni. Totodată, Florian are și o casă de vacanță la Smida.

Consilierul conduce un Audi A8 din 2011 și are circa 39.000 euro și 75.000 lei în conturi.

În 2019, Florian a obținut indemnizație de 11.206 lei, 16.694 lei venituri provenind de la un restaurant dețin în cartierul Zorilor și venituri din chirii de 21.670 lei.

Ionuț Moldovan are două terenuri intravilane în Dealul Botii, comuna Beliș și o casă de locuit. El conduce o mașină marca BMW fabricată în 2015.

La capitolul venituri, Moldovan a obținut în 2019 suma de 41.030 lei de la Panemar, 19.518 lei de la Universitatea Babeș-Bolyai și 7.296 lei de la firma Riga Business Consulting.

Ce averi au „oamenii noi” de la USR-Plus?

Consilier al Alianței USR-Plus, Radu Boloveschi deține un teren intravilan și un apartament în Cluj-Napoca. El conduce un Nissan fabricat în 2009 și are de plătit un credit de 249.486 lei, scadent în 2028. Din funcția de analist servicii clienți al firmei SC SDL LANGUAGE WEAVER SRL a câștigat, în 2019, 90.945 lei.

Adriana Cristian deține șase terenuri agricole în două localități din Bistrița-Năsăud și un teren intravilan în Cluj-Napoca. Ea are două apartamente și o casă în Cluj-Napoca. De asemenea, este posesoarea a două mașini: un Ford din 2004 și un Peugeot fabricat în 2019.

Are mai multe conturi cu circa 35.000 lei și 10.000 euro și două credite, de 550.000 de lei, respectiv 30.000 de lei.

Din funcția de manager de proiect la NTT DATA România, Cristian a câștigat 120.112 lei în 2019.

Tablouri de peste 10.000 de euro

Sergiu Hossu este proprietarul a două terenuri intravilane în Cluj-Napoca și a unui teren în Dealu Negru, comuna Călățele. De asemenea, deține două case în Cluj-Napoca, de 316, respectiv 320 mp și o casă la Călățele.

Consilierul USR-Plus deține două mașini, un BMW din 2010 și un VW din 2012. Totodată, el posedă 2 tablouri în valoare de 10.000 de euro.

Dinu Ionescu are un teren agricol, un teren intravilan și un teren extravilan la Gârbău, dar și două terenuri intravilane în Cluj-Napoca și un teren agricol în Sopor. El este proprietarul unui apartament în Alba Iulia, dar mai are un apartament și o casă și la Cluj-Napoca. El conduce o mașină marca Citroen din 2015 și are peste 32.000 lei în conturi, la care se adaugă depozite bancare de peste 100.000 de euro.

În 2019 a câștigat 96.900 lei din funcția de manager de proiect la Telekom Romania.

Alexandra Oană nu are în proprietate imobile sau terenuri. Ea are peste 38.000 lei în conturi și venituri „modeste”, companartiv cu alți consilieri enumerați anterior: un salariu de profesor la o școală privată, de 40.200 lei/an.

Viceprimarul Olah Emese deține o motocicletă Suzuki Marauder

Viceprimarul UDMR Olah Emese deține un teren și un apartament în Florești și conduce o motocicletă Suzuki Marauder fabricată în 2000.

Din salariul de viceprimar a obținut în 2019 suma de 145.888 lei.

Racz Levente deține terenuri extravilane în Moldovenești și Florești, dar și un apartament în Cluj-Napoca. Deține o motocicletă MZ250 cu ataș din anul 1966 și una marca Linhai, din 2007.

În 2019, a obținut venituri de 50.058 lei de la firma Parapharm SRL, 4.641 lei de la UBB Cluj, 14.604 lei din indemnizația de consilier local și 9.990 lei din chirii, la care se adaugă venituri din dividente de la Parapharm SRL de 1.385.957 lei.

Edina Fugel conduce un Renault Megan din 2010 și are deschise mai multe conturi bancare. În 2019 a obținut venituri de la Fundația Antal Zsolt Satu Mare de 31.000 lei.

Racz Bela deține un apartament în Cluj-Napoca. Consilierul are un credit scadent în 2044 în valoare de 228.081 lei.

În ceea ce privește venitruile acestuia, Racz a obținut 92.230 lei de la UBB Cluj, 14.615 lei din funcția de Director Vânzări la Royal Invest SRL și 1.825 lei de la firma Ratz Trad Serv SRL. De lla Universitatea Crovinus din Budapesta a câștigat 200.000 forinți.

Consilier social-democrat cu vilă în Italia și bijuterii de 150.000 de euro

Ciubăncan Anca, consilier județean PSD, deține o vilă imensă în Italia, la Fratta Polesine Italia, de nu mai puțin de 500 mp. Conform declarației de avere, ea posedă bijuterii de aur de 150.000 euro. La capitolul venituri, a declarat obținerea sumei de 25.000 lei de la firma SC Delle Design, în 2019.

CITEȘTE ȘI