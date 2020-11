Plan de parlamentar. Candidat sub lupă: Cristian Bordei (P.E.)

”România are nevoie de o schimbare pe toate planurile, o schimbare care să ducă la bunăstare, bună reprezentare, rezultate palpabile și respect. Am văzut cum in ultimii 30 de ani, societatea noastră a fost înșelată, rand pe rand, de către reprezentanții vechii clase politice. Îmi doresc ca aceasta să rămână doar o amintire menționată în cărțile de istorie la capitolul așa nu.”, Cristian Bordei, candidat USR Plus la un mandat de parlamentar în cadrul alegerilor din decembrie, 2020.

Cristian este absolvent de Relații Economice Internaționale, în cadrul ASE București și deține un masterat în Comunicare Internațională la UBB Cluj, iar în prezent este doctorand in Relații Internaționale în cadrul aceleiasi universități. Experiența de peste 20 de ani în managementul comerțului internațional si a proiectelor economice internationale, in mare parte in industria energiei, i-a permis sa observe cum funcționeaza modele economice de succes in alte țări și i-a oferit perspectiva adaptării si aplicării lor în România.

Exasperarea produsă de o clasă politică fără viziune, preocupată doar de interese personale mărunte, din cauza căreia potențialul României a rămas mereu nevalorificat a condus parcursul lu Cristian înspre intrarea in politică.

”M-am convins că pentru a schimba ceva, trebuie să mă implic activ. M-am înscris în România 100, ONG-ul înființat de Dacian Cioloș, iar apoi am devenit membru PLUS, unde am fost ales să coordonez politici publice, în cadrul primului Birou al Filialei Județene Cluj.”, spune Cristian.

Globalizarea nu se va opri, doar va îmbrăca forme noi, mai regionalizate. Ne aflăm într-o competiție la nivel european pentru atragerea resurselor necesare dezvoltării, iar aceasta trebuie să fie una dintre prioritațile noastre majore de guvernare. Doar dezvoltarea ne va putea permite să finanțăm toate măsurile necesare atingerii unei calități a vieții de nivel european. Pandemia a dovedit că producția industrială asigură reziliența unei economii iar acesta este un domeniu în mare suferință acum în România.

Strategia de reindustrializare propusă de Cristian, în cadrul programului său politic, este axată pe două dimensiuni principale:

- Înființarea unei rețele de parcuri industriale și hub-uri de inovare, specializate pe domenii de vârf, cu finanțare națională, locală și completată din fonduri europene. Această rețea ar trebui să ofere sprijinul economic și logistic necesar înființării și dezvoltării IMM-urilor, cu precădere cele de producție. Acest segment al economiei este unul dintre cele mai slab dezvoltate astăzi în România.

- Atragerea în țară a cât mai multe dintre industriile strategice care urmează să se relocheze din Asia, prin formarea unui grup inter-instituțional, care să abordeze proactiv acest fenomen. Printr-o astfel de abordare, România poate deveni un nod strategic în cadrul noilor lanțuri de producție și aprovizonare ce se reconfigurează la nivel internațional și se poate crea impulsul unui nou salt economic la nivel național.

”În 6 decembrie, votăm USR Plus, votăm pentru viitorul economic al țării și pentru a începe un traseu politic nou, transparent, bazat pe meritocrație și performanță.”

Acest material a fost comandat de Partidul Libertate Unitate și Solidaritate (parte a „Alianței USR PLUS”) și publicat de operatorul economic SC Monitorul Events SRL, Cod unic de identificare 11200033