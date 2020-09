PSD Cluj a solicitat încetarea mandatelor a zeci de consilieri locali, plecați la alte partide. VEZI LISTA

După ce, în urmă cu o săptămână, conducerea organizației județene PSD Cluj a solicitat încetarea mandatelor a 13 primari din județ care și-au depus candidatura pentru mandate noi din partea Partidului Național Liberal, astăzi, social-democrații au depus o nouă solicitare Instituției Prefectului privind emiterea Ordinului de încetare de drept a mandatului de consilier local, înainte de termen, pentru următorii candidați:

- Ros Nicolae, Sălăgean Adrian, Paul Nastase, Pîrlea Daniela, Sămarinean Iulia, Nemeș Lucian, Crișan Sorina (Municipiul Turda);

- Stan Vasile, Costea Maria, Reti Ștefan, Coroiu Elena, Chețan Bogdan (Comuna Aiton);

- Pop Simina, Biro Erno, Giloan Radu, Neamt Ileana, Pop Simona (Comuna Așchileu);

- Emil Bodea, Moldovan Ioan, Moldovan Dumitru, Morea Adina, Soporan Alexandru, Cuc Niculaie (Comuna Ceanu Mare);

- Mezi Vasile, Urian Ionuț, Ciubacan Sergiu, Murza Gabriela (Comuna Cuzdrioara);

- Nasalean Teodor, Mariana Mascus, Balea Maria, Nicoara Bogdan Vasile, Perde Traian, Perde Daniel Traian, Sabou Mircea Daniel (Comuna Feleacu);

- Deji Zeno-Ioan (Comuna Jichișu de Jos); Tobias Andrei (Comuna Geaca);

- Dumitru Gabriela (Comuna Luna);

- Mureșan Andrei, Păunescu Ioan, Moldovan Cristian, Orsanu Gelu, Balla Maria, Ceteraș Alin (Comuna Mica);

- Maxim Grigore, Mureșan Marius, Savarasan Maria, Pop Ioan, Roman Grigore (Comuna Mintiu Gherlii);

- Ghic Nicolae (Comuna Mărișel);

- Giurgiu Olimpia (Comuna Palatca);

- Chris Mihai, Mărginean Vasile, Fechete Mihai, Moldovan Marinel, Pența Lazăr (Comuna Sânmărtin);

- Crișan Vasile Marian, Drăgan Vasile (Comuna Săndulești);

- Neamț Claudiu (Comuna Săvădisla);

- Farcas Grigore (Comuna Vad).

„Această solicitare se înscrie în continuarea acțiunilor privind combaterea traseismului politic”, se mai arată în comunicatul de presă transmis de PSD Cluj.

Primarii plecați în alte partide, în pericol să rămână fără mandate

Amintim că, în data de 1 septembrie, PSD Cluj a solicitat emiterea Ordinului de încetare de drept a mandatului de primar, înainte de termen, pentru 13 aleși în funcția de primar.

Este vorba despre: Morar Costan (Municipiul Dej), Făgădar Nicolae (Com. Aiton), Cighir Ana (Com. Așchileu), Moldovan Ana Liliana (Com. Ceanu Mare), Rus Simon-Casian (Com. Cuzdrioara), Costea Gabriel-Victor (Com. Feleacu), Moncea Ioan (Com. Jichișu de Jos), Giurgiu Aurel (Com. Luna), Zelencz Roland-Tiberiu (Com. Mica), Oltean Dumitru (Com. Mintiu Gherlii), Ghic Viorel (Com. Mărișel), Fartan Ioan (Com. Sânmărtin), Fărgaciu Călin-Stelian (Com.Sândulești).

O zi mai târziu, social-democrații au demarat acceași solicitare și în ceea ce îl privește pe consilierul județean Alin Popovici, patronul firmei de transport Alis, după ce acesta și-a depus candidatura pentru un nou mandat din partea PNL.

CITEȘTE ȘI