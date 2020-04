Directorul DGASPC Cluj, DEMIS de Consiliul Județean! Tămaș: „O mascaradă marca Alin Tișe”. CJ: „Curtea de Conturi arată mai multe ilegalități”

Directorul demis susține că, în cadrul evaluării a obținut un punctaj de 1,16, pe o scară de la 1 la 5, cu toate că și-a îndeplinit obiectivele pe anul 2019 în proporție de 99,9%. Tămaș a declarat că va contesta hotărârea la Tribunalul Cluj, așa cum a procedat și în 2017, când a fost eliberat din funcție și a obținut câștig de cauză.

„În cursul zilei de marți am fost prezent la evaluare. Acest interviu nu a fost decât un monolog al domnului președinte, mi-a adus la cunoștiință puctajul, 1,16 în condițiile în care punctajul este între 1 și 5. E o mascaradă instituționalizată marca Alin Tișe. Evaluarea funcționarului public se face pentru niște obiective pe care Consiliul Județean are obligația să le aducă la cunoștiința funcționarului în ianuarie. Mie mi-au fost aduse la cunoștiință în iunie 2019. Eu am îndeplinit aceste obiective în 99,9%.

Am mai parcurs o dată această procedură în anul 2017, când am fost, la fel, eliberat abuziv din funcție printr-o hotărâre de consiliu județean. Am câștigat procesul în instanță la Tribunalul Cluj-Napoca. Acum, voi contesta această decizie în instanța clujeană”, a afirmat Daniel Tămaș, pentru Monitorul de Cluj.

Personalul DGASPC, fără echipamente de protecție în prima lună a stării de urgență

Directorul DGASPC acuză că, în prima lună a stării de urgență, Consiliul Județean Cluj nu a asigurat echipamente de protecție pentru personalul direcției, iar alocările bugetare pe perioada întregii perioade au fost egale cu zero. De asemenea, Tămaș arată că personalul izolat în centre nu a avut condiții decente și nici nu au fost testat pentru coronavirus.

„Materialele în centrele rezidențiale au fost distribuite în 15 și 16 aprilie, la o lună de la decretarea stării de urgență. Oamenii nu au avut materiale, au fost centre în Gherla-Dej, unde o mască a fost purtată cel puțin trei zile. Nu a fost asigurată de către cei de la Consiliul Județean hrana angajaților, ei au fost nevoiți să mănânce din hrana celor din centre câteva zile. Au dormit în condiții incredibile, pe saltele pe jos, în bucătărie. Nu s-a asigurat testarea celor aproape 400 de angajați intrați în izolare. Eu am reușit să obțin de la DSP Cluj testarea celor 400 care vor intra de sâmbătă în izolare. Au fost zero alocări bugetare de la Consiliul Județean în toată starea de urgență”, a adăugat șeful direcției.

CJ: „Decizia se bazează în principal pe raportul Curții de Conturi"

Purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Cluj, Valentin Jucan, spune că decizia demiterii directorului a avut la bază mai multe aspecte. În primul rând, acesta a invocat un raport al Curții de Conturi Cluj din 30 martie, prin care sunt sesizate mai multe nereguli în ceea ce privește DGASPC. De asemenea, reprezentantul CJ a afirmat că Daniel Tămaș s-a folosit de concedii de odihnă sau medicale în mod ilegal. Nu în ultimul rând, Jucan a amintit tragedia petrecută anul trecut, când un copil aflat sub monitorizarea DGASPC Cluj a fost ucis de mama sa.

„Domnul director Tămaș este întreptățit să conteste în instanță hotărârea de demitere a dânsului. În ceea ce privește declarațiile lui că și-a îndeplinit mandatul, Consiliul Județean are o altă opinie, iar aceasta se bazează în principal pe raportul Curții de Conturi, care arată că au fost cheltuite sume în mod nejustificat, că resurse umane au fost folosite ilegal, că au fost făcute angajări într-un cadru nelegal, că instituția a fost folosită cu scop politic, și așa mai departe.

Pe lângă raport, adăugăm și comportamentul din ultimele două-trei luni. Dânsul nu a fost la serviciu, decât atunci când avea nevoie să semneze documente care nu mai sufereau amânare. S-a ascuns, pentru a nu putea fi evaluat. S-a folosit de concedii de odihnă și concedii medicale pe care noi le considerăm ilegale. Am sesizat Casa de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor și Parchetul cu referire la nenumăratele concedii de boală pe care le luade pe o zi pe alta, iar noi am constat că în perioada concediului, dânsul era la întâlniri cu primari, la întâlniri de partid.Să ne aducem aminte și de tragedia de anul trecut, când un minor a murit și întregul dosar a fost pălmuit de către domul director Tămaș și cazuri similare. Toate acestea au stat la baza deciziei Consiliului Județean”, a declarat Valentin Jucan

Potrivit purtătorului de cuvânt al CJ Cluj, printre faptele semnalate de Curtea de Conturi se numără nereturnarea unor alocații aferente copiilor decedați înainte de 18 ani, în sumă de 41.000 de lei sau plăți nelegale pentru cheltuieli de personal în valoare de 9.900.000 lei.

De asemenea, Valentin Jucan susține că prima solicitare de alocare de fonduri a fost făcută de DGASPC în aprilie, atunci când suma de 260.000 de lei a fost aprobată de Consiliul Județean Cluj.

