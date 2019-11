Deputatul clujean exclus din PSD dă cărțile pe față: „Nu am niciun regret, voi continua la fel!”

„Am luat la cunoștință decizia conducerii PSD și voi activa pentru moment în grupul deputaților neafiliați. Subliniez însă că nu am dorit în niciun moment să se ajungă la acest deznodământ, respectiv să iau hotărârea de a vota un nou guvern. Consider însă că am dat dovadă de maturitate politică, deoarece țara nu putea merge înainte într-o situație de criză permanentă, aveam nevoie de buget, de funcționarea instituțiilor statului, de plata salariilor și a pensiilor. Toate acestea ar fi fost în pericol în cazul în care noul guvern nu ar fi fost învestit”, mărturisește Burciu, într-o postare pe Facebook.

Cristina Burciu recunoaște că nu are niciun regret, avertizând că evoluția Partidului Social Democrat va confirma gestul făcut.

„Pe de altă parte, este regretabil că PSD a ajuns în această situație, de a pierde guvernarea prin moțiunea de cenzură, din cauza unui slab management politic și a incapacității conducerii de a menține un climat de unitate și solidaritate. Personal, nu am niciun regret, iar evoluția acestui partid în perioada următoare sunt sigură că îmi va confirma gestul. Voi avea în continuare respectul cuvenit pentru foștii colegi din PSD, cu speranța că vor reuși cu adevărat reformarea acestui partid cu tradiție din România”, a punctat deputatul clujean.

Fosta social-democrată îi asigură pe clujeni că își va continua activitatea în slujba comunității locale, iar la nivelul parlamentului, va susține „proiectele legislative și inițiativele pozitive”.

„Îmi voi continua activitatea parlamentară pe aceeași linie ca și până acum, respectiv voi susține proiectele legislative și inițiativele pozitive pentru îmbunătățirea vieții românilor. Pe plan local, voi rămâne în continuare alături de clujeni și la dispoziția lor. Îi voi sprijini, în măsura prerogativelor mele, să își rezolve problemele și să obțină răspunsurile dorite la toate aspectele pe care mi le vor sesiza”, a conchis Cristina Burciu.

