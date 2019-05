Reprezentanții UDMR Cluj exultă după alegeri: „Maghiarii clujeni au înțeles miza alegerilor!”

Csoma Botond susține că mobilizarea masivă a maghiarilor se datorează faptului că aceștia „au înțeles miza alegerilor” și au conștientizat ce ar însemna pentru comunitatea maghiară lipsa reprezentanților în Parlamentul European.

„Comunitatea maghiară a avut rezultate bune în județul Cluj! În primul rând, aș dori să le mulțumesc maghiarilor din județ pentru că ne-au sprijinit. Consider că munca pe care am început-o în 2015 prinde contur. În județul Cluj, au votat pentru UDMR mai multe persoane decât au făcut-o acum cinci ani. Este deja cel de-al treilea scrutin de la alegerile europarlamentare din 2016 încoace la care am reușit să creștem numărul de voturi exprimate pentru Uniune. Comparativ cu ultimele alegeri parlamentare, numărul celor care au votat UDMR a crescut cu peste 2.000 de persoane. Maghiarii au simțit miza alegerilor și au înțeles ce s-ar putea întâmpla dacă nu am avea reprezentare la Bruxelles”, afirmă deputatul UDMR.

La rândul ei, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Oláh Emese a ținut să le mulțumească votanților UDMR pentru încrederea oferită.

„Am decis și am votat! Maghiarii din Cluj s-au prezentat la urne peste așteptările noastre. Vă mulțumesc și în numele colegilor mei pentru încrederea dumneavoastră! Vă mulțumim că ați conștientizat necesitatea cooperării și reprezentării puternice în Bazinul Carpatic. Aceste alegeri oferă încredere minorității maghiare din Transilvania. Da, vocea noastră se va face auzită, pentru că este vorba de interesele și valorile noastre! Pentru cei care ne vor reprezenta, le doresc mult succes și putere de muncă!”, declară Oláh Emese.

Potrivit rezultatelor finale, UDMR a obținut 476.730 de voturi, adică 5,3% din totalul voturilor valabil exprimate. Astfel, Uniunea va trimite doi reprezentanți la Bruxelles, pe Winkler Gyula, europarlamentar din 2007, respectiv pe Vincze Lóránt. La nivelul județului Cluj, UDMR a obținut 36.502 de voturi, clasându-se pe locul patru în preferințe cu 9,96% din voturile exprimate.