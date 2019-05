USR Cluj: Alegerile au arătat că este un “mit spulberat” faptul că tinerii nu ies la vot

"Municipiul Cluj-Napoca (...) este un oraş al tuturor. Inclusiv al celor care sunt studenţi, a celor care vin şi aduc plusvaloare în acest oraş. De aceea trebuie să schimbăm votul electronic şi votul prin corespondenţă, nu doar pentru cei din Diaspora, ci şi pentru cei din Cluj. Pentru că şi ei au dreptul să fie luaţi în vedere atunci când se iau decizii la nivel local, pentru că ei, la rândul lor, contribuie la dezvoltarea acestui oraş", a spus senatorul clujean, luni, într-o conferinţă de presă.

Acesta a spus că alegerile de duminică pentru Parlamentul European au arătat că este un "mit spulberat" faptul că tinerii nu ies la vot şi a precizat că la multe secţii din Cluj-Napoca studenţii au stat la coadă, duminică, pentru a vota pe listele suplimentare, ei nedorind să se întoarcă în localităţile lor de domiciliu, aflate uneori la ore multe de mers, pentru a participa la scrutin.

Mihai Goţiu a mai declarat că, potrivit numărătorii paralele făcute de reprezentanţii USR-PLUS, alianţa a câştigat alegerile în judeţ şi în municipiul Cluj-Napoca.

"Nu am câştigat doar în Cluj-Napoca, am câştigat în întregul judeţ. Am obţinut un scor extraordinar, care ne-a plasat pe primul loc. (...) Numărătoarea noastră paralelă (...) confirmă datele care sunt pe situl BEC, că în Cluj-Napoca am câştigat cu peste 42 % din opţiunile clujenilor, comparativ cu 25,5 % pentru PNL. (...) Iar la nivel de judeţ avem două procente peste PNL, aproximativ 32 %", a spus Mihai Goţiu, care a precizat că rezultatele acestea au fost stabilite în urma numărătorii a 98 % din voturi.

Potrivit rezultatelor provizorii transmise de BEC, la Cluj au votat 61,11% dintre alegători.