Ioan Rus: „Clujul are dinamică de dezvoltare de 27% peste București”

Social democratul Ioan Rus, în prezent membru al PRO România, a avut două eșecuri pe plan local când a candidat la funcția de primar al municipiului Cluj-Napoca. A pierdut o dată în fața lui Gheorghe Funar în 1996 și ulterior în fața lui Emil Boc în 2004. Cu toate acestea, Rus nu a ezitat să critice de la nivel guvernamental clasa politică și situația economică a României.

Pe vremea când era Ministrul Transporturilor în Guvernul Ponta (2015) Rus, într-o figură de stil, afirma că românii din diaspora lucrează pe circa 1500 de euro, iar "de banii ăștia copiii se fac golani acasă și nevastă-sa curvă”.

„România are 3 milioane de oameni să zicem, din forța activă, în acest moment în Occident. 3 milioane, dintre care vreun milion sunt fierari, betoniști, zidari și asa mai departe. Lucrează în construcții, autostrăzi etc. prin Europa. Au poate 1.500 de euro salariu. O spun foarte direct. De banii ăștia copiii se fac golani acasă și nevastă-sa curvă. De 700 de euro vin acasă jumătate", a declarat ministrul Ioan Rus.

Ulterior celor afirmate Ioan Rus și-a prezentat scuze publice și demisia din Guvernul Ponta.

În calitate de membru a PRO România, liderul Grupului de la Cluj a prezentat în cadrul unei întâlniri la Deva situația la zi a României. În opinia lui Rus, politica trebuie făcută pentru oameni nu pentru șefii unor partide politice. La Deva fostul ministru al transporturilor a afirmat că România se află într-o fundătură istorică în care poporul a început să devină depresiv și lipsit de speranță.

Eu am fost 25 de ani membru al PSD. Dumneavoastră știți, din cartea de istorie, niciodată comunitățile mai mici, mai mari, popoarele nu se pot conduce singure și își delegă puterea toteaduna. La început și-au delegat-o șefului de trib, șefului de gintă, cneazului, voievodului, regelui, împăratului, dicatorului etc. De vreo 200 de ani puterea se delegă, în cea mai modernă formă, partidelor politice. Asta înseamnă că a face politică este cel mai onorabil și onorant lucru pe care îl poate face un cetățean care crede că are ceva de spus comunității sale sau poporului său. Că noi am devalorizat această noțiune, asta e problema noastră. Nu este problema politicii. Politica se face pentru oameni. Nu pentru șefii de partid și nu pentru membrii de partid și nici măcar pentru aleșii neamului, indiferent de nivelul pe care se află. Politica se face pentru cetățeni. Eu chiar nu mai aveam chef și poftă să mă apuc, să sprijin pe cineva, să mai facem încă un partid. Noi ca nație suntem într-o fundătură istorică în acest moment. Noi avem, pe ultimele date, pierdere de populație de 247 de persoane pe zi. Asta e diferența dintre câți se nasc și câți mor în România și avem 9 persoane pe oră care părăsesc țara. Asta înseamnă că poporul nostru începe să fie depresiv și lipsit de speranță. Asta înseamnă că un astfel de popor a căzut pe mâna unui grup restrâns de oameni autocratic, lipsit de scrupule, lipsit de moralitate și lipsit de compentență. Dacă te uiți în istoria lumii, astfel de popoare găsesc ultima soluție și anume migrația. Încep să fugă de acolo. Un astfel de popor își pierde demnitatea. Acest partid s-a făcut din durere și disperare. Un număr de oameni a înțeles că, noi am luat-o ca nație sub conducerea acestor cetățeni, români ca și noi, pe un drum care nu duce nicăieri. Nu se poate ca un continent întreg să promoveze să susțină un anume set de valori și noi, prin conducătorii noștri, să susținem un alt set de valori. Asta este imposibil. Atunci ne căutăm loc într-o altă lume. Dacă ai responsabilitatea lucrurilor pe care le-ai înțeles, efectelor care se vor naște în urma acțiunilor acestor oameni, ești obligat să faci ceva”, a declarat Ioan Rus.

În prezent, Clujul are dinamică de dezvoltare 27% peste București.

„Puterea trebuie utilizată în folosul celor mulți nu în folosul tău. Tot Grupul de la Cluj am încercat să susținem bunul mers al nației române. Dacă vă uitați cu atenție, Clujul are dinamică de dezvoltare 27%, peste București azi. Din cauză că susținem toți lucrurile importante pentru comunitate. Îl lămuresc și pe Boc că, atât cât e de mic, înțelege câte ceva. Asta trebuie făcută, aia trebuie făcută. Politica nu se face cu ură. Cum să conduci o țară în care primul ministru nu se înțelege cu președintele, președintele Camerei. Președintele Senatului nu vorbește nici cu ălă nici cu ăla. Este o variantă imposibilă pe care Europa, fără nicio îndoială, că nu are cum să o înțeleagă. Cum să înțeleagă Cancerarul Germaniei, când Germania este condusă de Guvern stânga-dreapta? Sunt deodată la putere pentru că ei au înțeles. Că acuma noi suntem social democrați sau PRO România, PSD-iști, liberali cutare… dar România e numai una iar problemele României le aparțin tuturor. Noi avem aceste exemple: Guvernul fancez de pe vremea lui Sharkozy erau jumătate guvernul socialist jumătate de dreapta. Pentru că toți înțeleg că țara și statul sunt mai importante dcât un partid politic. Cum să credem noi că e mai important PSD-ul sau PRO România. Este importantă doar țara noastră sau comunitatea noastră. Dacă ești primar în Deva atunci e importantă Deva sau în Hunedoara sau în SImeria sau unde ești. Totul subordonat unui interes național care să asigure demnitatea unui popor, a susținut Rus.

100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon



Cu privire la intenția Ungariei de a inaugura anul viitor un monument care comemorează 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon, Ioan Rus a afirmat că granițele Europei au fost stabilite de experții Marilor Puteri după Primul Război Mondial. Dacă ar fi fost după voința românilor granița de vest a României ar fi fost la Tisa.

„După primul Război mondial nu noi am făcut granițele în Europa. Le-au facut Marile Puteri, experții Marilor Puteri care au zis asa ar fi bine. Altfel noi românii ne-am fi dus cu granița până la Tisa nu ne-am fi oprit la Satu Mare. Între timp a mai fost un război mondial după care iar a existat un tratat de pace care a confirmat aceleași granițe aproximativ, în toată Europa. După o sută de ani, un stat vecin spune nu e bine. Asta e o mare jignire adusă poporului nostru. Pe cine ați auzit din Guvernul României să spună ceva? Vezi că ne jignești. Nu e în regulă. Nu se poate, un popor ca al nostru să aibă astfel de conducători. Nu se poate să promovăm în continuare lupta românilor împotriva românilor. Din toată treaba asta încet încet se disipează spiritul de unitate a acestei nații. Marea Unire nu s-a făcut fiindcă a exista o autostradă între Iași și Blaj. Marea Unire s-a făcut fiindcă românii gândeau la fel. Nu exista nici mobil nici whatsapp. Nu era nimic. Și ăia din Moldova gândeau și ăia din Transilvania gândeau și ăia din sud. Era o altă atmosferă, o altă construcție a poporului român atunci. Nu ne-au trebuit autostrăzi ca să facem Marea Unire. Dacă le-am avea ar fi perfect. Acuma județele din zona de vest a țării au dinamică de dezvoltare mare, peste Moldova și peste sud. Noi ce politică națională avem? Care e politica națională a acestui guvern? Țara asta de cine să fie condusă? De cineva care nu acondus o roabă în viața lui? Trebuie să ai un pic de experiență ca să fi ministru sau prim ministru. Cel mai înalt funcționar român este Corina Crețu, comisar european. Am mai avut încă doi. Unul nesemnificativ că era cu limbile străine nu știu cu ce era ăla și pe cel cu agricultura, pe Cioloș. Unde dracu să o terfelești, tot timpul să o ataci? Noi cum scoate unul capul și vedem că e harnic, e serios, cum i-am tras-o. Până când continuăm așa? Putem să continuăm așa dar nu avem cum să ne găsim locul în sufrageria ălora (în Europa n.r. red). Noi avem documente strategice semnate cu UE de zeci de miliarde de euro. Noi nu le punem în practică. Avem absorbiți 20% din banii la care avem dreptul”, a spus membrul PRO România.

Rus nu ezitat să critice în timpul discursului modul de organizare al mitingului PSD de la Iași.

„Să aduci la Iași, miercuri sau ce o fost alaltăieri, 40.000 de funcționari din toată Moldova înseamnă că toată Modova nu a lucrat o zi. Păi cum să nu lucreze un popor întreg o zi, că ăia nu o venit niciunul de bună voie. I-au luat primărie cu primărie: funcționari închideți primăria cu cheia franceză și toată lumea în autocar. În timp ce era Summitul european la Sibiu s-au uitat și ăia la televizor. Nu s-au uitat chiar șefii de stat, s-au uitat consilierii lor și seara când i-au pus pijamaua pe el i-au explicat. Am văzut azi la români ce fac ăștia aici. Într-o zi de lucru nu lucrează jumătate dintr-o zonă a țării, într-o regiune. Asta nu se poate. Deci nu se poate și ei nu au cum să ne înțeleagă. N-au cum să ne înțeleagă. Cum să faci tu, dacă e 3.000 de euro minutul de la televizor, 5 televizoare în 25 de minute a venit Dragnea. deci o jumătate de milion de euro a plătit că atâta e publicitatea. Un jumătate de milion ca să îl aculte un popor întreg. De unde dracu? Din banii bugetului de stat fără îndoială. Aceste lucruri, dacă suntem normali la cap, trebuie să le sancționăm într-un fel sau altul. Noi nu am mers să cerșim voturi. Noi suntem supărați că țărișoara noastră se află într-o fundătură istorică. Ea se adâncește și încet încet o să ne trezim că e fără drum de întoarcere. România a mai avut astfel de momente în istoria ei, în care nu știa ce face, era bezmetică. Așa suntem acuma.Cu un grup restrâns de oameni. Am discutat odată cu actualul președinte al PSD și mi-am zis mă: Clujul are 25.000 de abslovenți de studii superioare pe an. Dacă îmi ceri 5 secretari de stat mâine te anunț că găsim 2, chiar 5 nu găsim. Unde dracu ai găsit tu 50 în Telorman, la voi ce universitate îi produce pe ăia? Universitatea Teldurm. Lipsa de criterii arbitrare pentru că e clar că sunt numai frați, surori, unchi, mătuși, cuscri, veri nu au cum să fie altfel”, a afirmat Ioan Rus.