Moțiunea de cenzură A PICAT, Guvernul Dăncilă rămâne la putere FĂRĂ EMOȚII. Scandal între liderii USR și UDMR: "Nu spunem că sunteți un partid de securiști!"

Cu toate că pentru aprobarea moțiunii de cenzură au fost necesare 233 de voturi, la ședința condusă de vicepreședintele Camerei Deputaților Florin Iordache (PSD) s-au prezentat doar 249 de senatori și deputați din totalul de 465. În condițiile în care aleșii PSD și ALDE au boicotat votul, iar parlamentarii UDMR au decis să fie prezenți în sala de plen, dar să nu voteze moțiunea în lipsa unui program comun de guvernare a opoziției, soarta votului a fost mai mult decât limpede încă din startul ședinței. Într-un final s-au adunat doar 161 voturi, insuficiente ca Guvernul condus de Viorica Dăncilă să cadă.

De altfel, premierul a declarat înaintea votării că nu are emoții cu privire la rezultatul moțiunii.

"Eu vă spun o singură dată, nu îmi dau demisia! [...] Nu îmi dau demisia pentru că am certitudinea că România merge pe un drum bun, am certitudinea că pot să reprezint România în Parlamentul European, în instituţiile europene. Am certitudinea că fără ajutorul dvs - că nu îl vom avea, vom avea o Preşedinţie de succes. Vă promit că abordarea mea anul viitor se va schimba, va fi o abordare mult mai pragmatică, în care am înţeles că de fapt nu pot avea aşteptări pe proiecte, pe programe şi singura speranţă rămâne coaliţa PSD-ALDE", a declarat Dăncilă la finalul dezbaterii.

Deputatul USR Cătălin Drulă şi liderul UDMR, Kelemen Hunor, au avut un schimb dur de replici în timpul dezbaterii moţiunii de cenzură. Drulă a susţinut că formaţiunea sa nu are nimic de reproşat maghiarilor, ci UDMR, care s-a transformat într-un "satelit al PSD".

"USR susţine o Românie în care etniile convieţuiesc paşnic. USR are mulţi maghiari între rândurile sale, are maghiari chiar în conducere, dar nu ungurii sunt problema, ci UDMR. Nu vă mai reprezentaţi electoratul. Deci nu maghiarii sunt problema, ci UDMR, partidul care s-a transformat în satelitul PSD. Cu sprijinul dvs. face Liviu Dragnea românilor şi maghiarilor deopotrivă ce face de doi ani de zile", a spus Cătălin Drulă, conform Mediafax.

În replică, liderul UDMR a spus că, în discursul său, nu a pronunţat numele vreunui reprezentant UDMR.

"Văd că aţi înţeles despre cine este vorba. Văd că sunteţi de acord cu ceea ce am zis şi aţi simţit nevoia să interveni şi să vorbiţi, să spuneţi iar o bazaconie. Din acest punct de vedere ne-am lămurit. Şi noi, şi oamenii, şi cetăţeni, toţi. [...] Am o rugăminte modestă: haideţi să nu ne mai etichetăm unii pe alţii. Nici noi nu spunem despre partidul condus de dumneavoastră ceea ce spune legenda urbană: nu spunem ca aţi fi un partid de securişti, nu spunem că sunteţi soldaţii băieţilor cu ochii albaştrii", a declarat liderul UDMR, oferind o replică și pentru președintele USR Dan Barna, cel care a spus că UDMR este una dintre cauzele situației actuale din România.