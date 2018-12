Ponta propune ca subvenţiile pentru partidele politice să meargă la bugetul de pensii: “PSD a primit 35 de milioane de lei”

"Vom face un amendament ca un an de zile sa nu se platească aceste subvenţii. Ioana Petrescu (n.r. - fostul ministru de Finanţe) mi-a spus că toţi beneficiarii de pensie minimă de 540 de lei pot primi pensie dublă. Sunt 300.000 de beneficiari cărora le putem dubla pensiile doar dacă un an de zile nu mai primesc partidele politice aceste subvenţii, Cred că un an de zile de solidaritate a PSD şi PNL cu pensionarii din Romînia ar fi un gest apreciat", a spus Ponta.

El a prezentat lista furnizată de AEP cu subvenţiile primite de partide în luna septembrie, listă conform căreia PSD a primit 35 de milioane de lei, PNL - 16 milioane de lei, iar în octombrie PSD a primit 12 milioane de lei, iar PNL 5,5.

Referindu-se la schimbarea legii privind finanţarea partidelor, Ponta a remarcat: "În loc să finanţăm la procent din PIB sănătatea sau educatia, finanţăm la procent din PIB partidele politice". Victor Ponta a apreciat că asemenea sume din bani publici pentru un partid reprezintă foarte mult. "E categoric exagerat şi e categoric o sfidare la adersa oamenilor” a spus Ponta. Acesta a precizat că acest amendament va fi depus „imediat ce vine, dacă mai vine, proiectul bugetului de stat”.