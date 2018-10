Timmermans: "Nu vom ezita să trecem la acţiune, acolo unde va fi necesar". Reacţia europarlamentarului Daniel Buda

"Permiteţi-mi să fiu foarte clar. Miza este de uriaşă importanţă pentru viitorul UE şi (...) pentru viitorul României. Dacă Comisia va trebui să fie brutală în evaluarea ei, atunci va fi, dacă trebuie să folosim alte instrumente aflate la dispoziţia noastră, le vom folosi. Asta nu este o ameninţare, este vorba despre a menţiona care este rolul nostru în calitate de gardian al tratatelor şi trebuie să ne luăm acest rol foarte în serios", a subliniat Frans Timmermans în plenul PE de la Strasbourg.



" Sper că am transmis clar astăzi că am făcut o analiză 'clinică' asupra situaţiei şi am analizat precis schimbările propuse la legislaţie şi că facem asta pentru poporul român şi nu împotriva lui, şi că ne uităm la fiecare stat membru exact la fel, analizând faptele şi recunoscând că fiecare situaţie este diferită", a mai spus Timmermans, în aplauzele unei părţi a eurodeputaţilor.



Timmermans a mai precizat că Comisia nu va ezita să treacă la acţiune, acolo unde va fi necesar.

"Comisia va trage concluziile adecvate dacă amendamentele la codurile penale, legile justiţiei şi legea conflictelor de interese sunt promulgate fără a ţine cont de preocupări. Nu vom ezita să trecem la acţiune, acolo unde va fi necesar, pentru a asigura compatibilitatea cu tratatele. Comisia va utiliza toate mijloacele aflate la dispoziţia ei, fie MCV, fie altele. Comisia face apel la România să pună procesul de reformă înapoi pe făgaşul normal", a subliniat Timmermans.

Ca o reacţie la discursul dur de miercuri al lui Timmermans, europarlamentarul clujean Daniel Buda subliniază că acum Guvernul PSD-ALDE trebuie să înţeleagă faptul că UE şi instituţiile sale nu sunt duşmanii României.

„Din păcate, în 10 august, am avut în piața Victoriei cetățeni cu mâinile ridicate deasupra capului ca semn de neagresiune față de forțele de ordine, dar care au primit din plin bastoanele jandarmeriei drept răsplată. Am avut mame cu copii în brațe care și-au exercitat dreptul legal de a manifesta dar care, la fel, au primit din plin gazele lacrimogene din partea forțelor de ordine. Aceste crude realități au nevoie de răspunsuri ferme din partea autorităților statului și sper ca, în urma anchetelor, cei vinovați să fie trași la răspundere. În același timp, opiniile Comisiei de la Veneția şi recomandările GRECO trebuie avute în vedere şi să fie implementate în procesul de reformă a legislaţiei.

După dezbaterea de astăzi, Guvernul PSD-ALDE trebuie să înţeleagă faptul că UE şi instituţiile sale nu sunt duşmanii României ci sunt structuri din care, în mod deliberat, am optat să facem parte şi care au generat şi generează beneficii incomensurabile României. PSD-ALDE trebuie să înţeleagă că UE nu este doar un magazin cu autoservire de unde poţi să îţi iei fonduri europene pe care să le foloseşti doar cum doreşti şi să te conduci după propriile reguli, contrare valorilor UE”, a declarat Daniel Buda.