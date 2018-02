Ce obiective de investiții propun consilierii locali PSD Cluj pentru anul 2018

Acestea sunt:

- Realizarea (SF, PT) unor pasaje pietonale subterane, pe modelul celor existente în orașele occidentale aglomerate, în intersecțiile intens circulate, așa cum sunt, spre exemplu, cele din P-ța Mihai Viteazu, P-ța Lucian Blaga, P-ța Avram Iancu sau P-ța Mărăști.

- Demararea unei analize în vederea cumpărării/preluării platformei C.U.G., în scopul construirii unui centru de afaceri, vamă liberă etc.

- Lărgirea str. Mărginașă prin expropriere atât în partea de jos, lângă USAMV, cât și în partea de sus, cu ieșire directă pe str. Pajiștei. Astfel se poate lega cartierul Zorilor de Calea Mănăștur.

- Amenajarea Izvorului Sfântului Ioan, a podețului și a zonei adiacente.

- Reabilitarea tuturor busturilor(inclusiv a soclurilor) și a monumentelor deteriorate din zona centrală a orașului, cu relevanță pentru istoria și cultura națională, în contextului Centenarului Marii Uniri. Spre exemplu, bustul poetului Octavian Goga (înrolat voluntar în Primul Război Mondial și susținător fervent al Marii Uniri), amplasat în Parcul Central, se sprijină pe un soclu pe care se distinge încă numele poetului Lucian Blaga.

- Identificarea unor terenuri pentru realizarea de parcări tip „park and ride” și demararea procedurilor de achiziționare a acestora, spre exemplu, lângă viitoarea Centură de Sud.

- Îngrădirea parcurilor pentru copii de pe raza municipiului Cluj-Napoca și implementarea unui sistem de supraveghere video în acestea, în vederea creșterii siguranței celor mici.

- Construirea/igienizarea toaletelor publice în toate cartierele orașului.

- Realizarea unei treceri de pietoni pe strada Teodor Mihaly, în momentul de față existând 1 trecere la 2 km.

- Realizarea de treceri de pietoni pe traseul gară-autogară, în acest moment fiind inexistente trecerile de pietoni la intersecția podului cu inelele ocolitoare, în ciuda faptului că circulația pietonală e intensă.

- Amenajarea unei zone comerciale (chioșcuri pentru comerț stradal) în jurul Cluj-Arena, compatibilă funcțional și estetic cu locația.

- Alocarea sumei de 700.000 RON pentru lucrări de reparații/reamenajare a clădirii Casei de Cultură a Studenților, deținută de primăria Cluj-Napoca, având în vedere că această clădire-simbol a orașului nu a mai beneficiat de fonduri în acest sens de o perioadă îndelungată de timp, dar și faptul că măsura este oportună în contextul reamenajării întregii Piețe Lucian Blaga.

Intervenții specializate la platforma de depozitare a gunoaielor Pata Rât, în vederea combaterii rozătoarelor și a păsărilor care se hrănesc de acolo, ținând cont de faptul că păsările migrează cu ușurință, riscând să pună în pericol sănătatea locuitorilor municipiului.

- Dotarea fiecărui sediu al primăriei, care are ghișee pentru public, cu un xerox la care să aibă acces, contra-cost, orice cetățean.

- Amplasare in zona centrala in perioada primavara-toamna a unui sistem de parcare pentru motociclete si scutere, pe modelul marilor capitale europene.

De asemenea, grupul PSD+ALDE, solicită:

- Asumarea publică de către primarul Emil Boc a rezolvării situației dificile a elevilor de la Școala „Iuliu Hațieganu”, situație reclamată de mai bine de 4 ani, prin rezolvarea problemei juridice a terenului școlii și demararea unei construcții de 2-3 etaje destinate sălilor de clasă și 2-3 niveluri de parcare subterană, în cazul în care negocierile în vederea achiziționării clădirii limitrofe unității de învățământ vor eșua.

- Prezentarea punctuală a modului în care a fost respectat planul de investiții pentru anul 2017, prin menționarea fiecărui punct din listă cu status.

- Detalierea proiectului Cluj Innovation City (total sume cheltuite până în prezent, total fonduri necesare pentru finalizarea proiectului).

"În măsura în care propunerile grupului PSD+ALDE vor fi analizate și incluse în proiecția de buget,ne vom asuma public votarea acestuia", spun consilierii locali PSD.