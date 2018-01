Viorica Dăncilă, noul PREMIER al României, desemnat de Klaus Iohannis. Avem în premieră o femeie în funcţia de prim-ministru

"Am ascultat foarte multe opinii legate de formarea noului guvern de desemnarea premierului. Astăzi toată ziua am ascultat opiniile şi argumentele politicienilor, dar am reuşit, între întâlniri, să ascult şi opiniile oamenilor simpli, să citesc mesaje inclusiv pe reţele de socializare. Sunt foarte multe opinii şi foarte multe argumente. Sunt argumentele legate de politica partidelor, evident, sunt multe argumente legate de politica internă a României, legate de politica externă şi de securitate a României. Am ascultat şi am citit cu atenţie toate aceste opinii şi argumente şi le-am cântărit. Fiindcă acum trebuie să decid. Dar ce fel de decizie este aceasta pe care trebuie să o iau. În primul rând, această decizie trebuie să fie conformă cu Constituţia şi cu deciziile CCR în materie de desemnare şi aici argumentul cel mai puternic este aritmetica parlamentară. În Parlament, îmi este foarte clar PSD dispune de o majoritate", a spus şeful statului.

Drept urmare, preşedintele Iohannis a desemnat pentru funcţia de premier propunerea PSD ALDE, în persoana Vioricăi Dăncilă. Iohannis a transmis însă şi un avertisment pentru PSD.

"Acum PSD trebuie să performeze. Românii au mari aşteptări şi eu am mari aşteptări. PSD a promis şi în campania electorală, şi după, lucruri importante, a promis salarii, pensii, şcoli, manuale, spitale, infrastructură, dar până acum prea puţin s-a realizat. Acum PSD trebuie să dovedească că ce a promis face. Avem, la un an de la alegerile parlamentare, care au fost câştigate de PSD, două guverne PSD eşuate. Acum primesc şansa de a dovedi că ştiu ce vor şi stiu cum se face. În continuare îi invit pe cei implicaţi în procedură să se mobilizeze şi să lucreze repede şi bine. Este posibil ca până la 1 februatie întreaga procedură să fie finalizată şi noul Guvern să se apuce de treabă şi să rezolve problemele mai degrabă decât să le încurce."

Consultările pentru formarea unui nou Guvern au început miercuri la Palatul Cotroceni, la ora 12.00. Primii chemaţi au fost liderii PSD-ALDE, delegaţie condusă de liderul PSD Liviu Dragnea şi secretarul general al ALDE, Daniel Chiţoiu, în lipsa preşedintelui de partid. Coaliţia PSD-ALDE o susţine pe eurodeputata PSD Viorica Dăncilă pentru funcţia de premier al României, după demisia lui Mihai Tudose.

Partidele din opoziţie, PNL şi USR au cerut alegeri anticipate, în vreme ce PMP, prin vocea lui Traian Băsescu, a susţinut că Iohannis ar trebui să desemneze un premier din opoziţie.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că va chema începând de miercuri partidele la consultări, pentru ca situaţia politică generată de demisia Guvernului Tudose să nu ducă la efecte economice negative, anunţând că Mihai Fifor a fost desemnat premier interimar.