"Ghid de igienă mintală şi interacţiune socială" destinat politicienilor, publicat de psihologul Daniel David

David, care este preşedinte al Asociaţiei Psihologilor din România, a publicat recent pe blogul său acest ghid, explicând că a observat în ultima vreme o creştere a agresivităţii verbale şi comportamentale între politicienii români.

"Ca psiholog (şi preşedinte al Asociaţiei Psihologilor din România / APR - deşi nu vorbesc aici în numele APR), la început de an m-am gândit să propun ceva important şi constructiv, care, dacă ar fi implementat, ne-ar face tuturor nu doar viaţa mai frumoasă, ci şi societatea mai sănătoasă şi prosperă! (...) Într-o societate modernă şi democratică, factorul politic (partide/politicieni) reprezintă motorul principal, care poate stimula sau bloca evoluţia civilizaţiei în societatea respectivă. Din păcate, am asistat în ultimii ani în România la o creştere a agresivităţii verbale şi comportamentale între politicienii români - în formula 'care pe care' - anulându-se adesea cooperarea absolut necesară între aceştia şi punându-se astfel la risc până la urmă chiar evoluţia ţării", se arată în studiul publicat.

Potrivit observaţiilor psihologului clujean, oamenii nu mai ştiu să interacţioneze social purtând dezbateri - fie ele şi încinse - într-un cadru logic şi argumentativ, ci au paradigma "ceilalţi" trebuie/sunt damnaţi ca persoane, iar "ai noştri" sunt buni, orice fac.

"Asta dincolo de faptul că aceste paternuri negative de interacţiune umană, bine mediatizate, servesc apoi şi ca modele care se generalizează în mai toate sferele societăţii româneşti. Românii ajung astfel să nu mai ştie să dezbată probleme şi să polemizeze elegant, ci transformă totul într-un scandal. În contextul Centenarului - care ar trebuie să unească toate energiile pentru un nou salt civilizaţional al ţării -, acest război între politicieni, care anulează încrederea şi cooperarea, devine cu atât mai grav", se arată în textul publicat.

Daniel David a declarat, miercuri, presei că, în opinia sa, multe probleme de interacţiune socială pe care le vedem şi pe care le criticăm la politicienii noştri nu apar cu rea intenţie, ci din lipsa unei psihoeducaţii în acest sens.

Ghidul ar avea rolul de a-i ajuta pe politicieni să înţeleagă mai bine mecanismele necesare pentru o autoreglare emoţională şi comportamentală, care este totodată importantă pentru menţinerea unui climat propice cooperării, importantă, la rândul ei, pentru evoluţia ţării.

"Eu cred că unele cunoştinţe de psihologie, de psihoeducaţie, pot contribui la o normalizare a arenei politice, mai ales a modului de comunicare şi interacţiune socială între politicieni. Dacă politicenii şi le-ar însuşi, ar normaliza arena politică şi ar servi apoi ca model prosocial mai general în societate", a spus David.

Psihologul îi îndeamnă pe politicieni să îşi asume o gândire flexibilă, să nu gândească în termeni absolutişti - de "trebuie" şi de "necesitate" - şi că ţină cont de faptul că o altă persoană poate avea o opinie diferită de a lor.

Un exemplu de gândire flexibilă dat de ghid este de a transforma o exprimare de genul "Eşti nesimţit" în "Comportamentul tău a fost neadecvat şi chiar nesimţit, mă aştept să-l schimbi data viitoare". Ghidul propune multe asemenea exemple de flexibilizare a gândirii şi, implicit a limbajului, care pot conduce la o fluidizare a dialogului, în care părerile interlocutorilor să nu mai intre în coliziune unele cu altele. În plus, o schimbare de comportament ar aduce un beneficiu şi dezbaterilor, iar temele sensibile ar fi abordate mai raţional şi al facilita schimbul de idei pozitive între grupuri şi chiar şi între Putere şi Opoziţie.

''Asta înseamnă o democraţie sănătoasă, în beneficiul tuturor, şi ar da şi un exemplu celorlalte segmente sociale. La noi, când este o temă sensibilă, cei care doresc să îşi impună punctul de vedere nu ascultă deloc din ce spun ceilalţi'', a mai spus Daniel David.

Ghidul a fost postat pe blogul personal al psihologului clujean chiar în prima zi a anului.