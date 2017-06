Discuţiile interne ale liderilor PSD în perioada Ordonanţei 13 şi a protestelor. Cum a ordonat „Daddy” Dragnea lupta PSD: Vreau un miting pentru apărarea României

Rise Project a dezvăluit cum s-a mobilizat PSD-ul pe WhatsApp în perioada OUG13, pentru a organiza un "miting pentru apărarea României", dar şi cum preşedintele partidului, Liviu Dragnea, îi urmărea pe "dizidenţi" pe Facebook. Totodată, Rise Project scrie şi despre afacerile din partid, care leagă oamenii din interior.

Concret, la scurt timp după ce protestatarii au început să se adune în faţa Guvernului, în urma anunţului făcut de ministrul Justiţiei de la acel moment, Florin Iordache, privind adoptarea OUG 13, Dragnea le-a cerut mai multor lideri de partid, printre care se numărau şi Marian Neacşu, Lia Olguţa Vasilescu, Doina Pană, Rovana Plumb, Gabriela Firea, Nicolae Bănicioiu, Codrin Ştefănescu, Ecaterina Andronescu să vorbească cu preşedinţii de filiale PSD şi să se pregătească de "un miting pentru apărarea României", primind confirmări din partea celor din urmă, care au arătat că susţin această idee.

Tânărul deputat PSD Liviu Pleşoianu pare să fi privit prea mult la filmele din seria Avengers, vorbind de eliberarea României de HIDRA (în film era vorba de o organizaţie teroristă imaginară, infiltrată la nivel de stat în SUA), aşa cum alintă el celebrul „Sistem”. Liderii PSD se arătau indignaţi urmărind postările pe Facebook şi cine cui dă „like” - Corina Creţu sau Sorin Moisă fiind printre cei care ieşeau din linia partidului. Şi liderul de la Iaşi, Mihai Chirica, a fost calificat de Liviu Dragnea dreptul „omul SIE” şi le-a cerut colegilor să nu îl includă în organizarea reacţiei la proteste.

Jurnaliştii de la Rise Project au intrat în posesia unor fragmente din discuţiile pe un grup de WhatsApp al unor lideri PSD, inclusiv Liviu Dragnea, chiar în seara protestelor masive faţă de adoptarea OUG 13.

Proaspăt întors din SUA, unde a dat mâna cu Donald Trump, Liviu Dragnea le scria pe 19 ianuarie colegilor săi din PSD: „Pentru voi, am avut nişte mega-întâlniri cu cercul zero din America (…) Daddy’s back!”, conform Rise Project.

Legat de intervenţia lui Iohannis în şedinţa de Guvern unde se dorea adoptarea OUG 13, care a fost astfel amânată, Dragnea s-a arătat iritat: „A prins momentul şi a făcut pe şmecherul. (…) Eu nu înţeleg de ce nu vorbim? V-aţi ridicat azi toţi miniştrii să ieşiţi din sală? De ce nu v-aţi ridicat să îl lăsaţi singur?”.

Olguţa Vasilescu îl îmvăţa pe ministrul Justiţiei strategii pentru a-şi promova legea graţierii. „Du-te prin puşcării să vadă jurnaliştii cum trăiesc oamenii. (…) Mergeţi la penitenciarul de femei. Mai pe latură umană, aşa, poate în decembrie nu s-a dat căldură acolo. Au stat în 9 grade temperatură, a spus Bica la TV. (…) reai, domnule ministru, arată-ne că ai cojones!”. De altfel, Iordache a pus în aplicare exact această strategie, chemând toate televiziunile în penitenciare, să-l însoţească la vizitele de evaluare şi decretând că închisorile sunt deschise presei, oricine dorea şi făcea o cerere putea intra în orice penitenciar.

Gabriela Firea monitoriza şi ea situaţia de la proteste: „Observaţi! Sunt foarte multe postări sponsorizate şi conturi noi” sau „Mai sunt în jur de o mie de manifestanţi şi urmează să se retragă”.

Redăm mai jos fragmentele citate de Rise Project, care arată cum a decurs dialogul în seara de 31 ianuarie, după adoptarea OUG 13 care modifica Codurile penale, între preşedintele PSD, Liviu Dragnea şi alţi lideri de partid:

Liviu Dragnea: „Marian Neacşu. Vorbiţi deja din seara asta cu preşedinţii de organizaţii să ne pregătim de un miting pentru apărarea României”.

Liviu Pleşoianu: „Oamenii ne-au adus aici prin vot masiv! Nu mai fac faţă la mesaje… Vor să fie alături de noi! Sunt conştienţi că se încearcă o lovitură de stat. Cum spuneam, şarpele veninos e cel mai periculos. Vă rog, să-i retezăm odată capul! Să eliberăm ţara asta de HIDRA!”.

Gabriela Firea: „Suntem prezenţi! Nu se mai poate! Trebuie să apărăm România!”

Ecaterina Andronescu: „Da, să apărăm România!”

Foştii miniştri de la Sănătate şi Mediu, Nicolae Bănicioiu şi Rovana Plumb şi-au exprimat şi ei acordul.

Codrin Ştefănescu: „În sfârşit!!!”.

Liviu Dragnea: „Organizaţi-vă!”

Codrin Ştefănescu: „Începem de acum! Trebuie doar să decizi unde îl organizăm şi când!”.

Liviu Dragnea : „Vreau să atrageţi toţi membrii de partid, fără Chirica de la Iaşi. Că e omul SIE. Nu v-am zis până acum. Şi câte spune în stânga şi-n dreapta, instigă.”

Doina Pană: „Da, un miting uriaş! Să nu-ncapă comparaţie cu numărul lor de participanţi".

Ulterior publicării în Monitorul Oficial, după miezul nopţii, a OUG 13, prima critică chiar din interiorul partidului a venit din partea Aureliei Cristea, fost deputat PSD.

"Ceauşescu a fost mic copil, şi el lucra pentru propăşirea neamului, vă amintiţi, dragi prieteni? Suntem datori să veghem ca acele vremuri să nu se mai întoarcă! Paşnic, fără violenţă! #DemocratiaTrebuieAparata”, scria, la acel moment, Aurelia Cristea pe Facebook.

Printre cei care au dat like s-au numărat şi europarlamentarul PSD, Sorin Moisă, dar şi comisarul european, Corina Creţu, iar dialogul pe Whatsapp a continuat în felul următorul, conform celor de la Rise Project:

Liviu Dragnea: „Vedeţi şi like-ul d-lui Sorin Moisă.”

Ecaterina Andronescu: „Incredibil!!!”

Liviu Dragnea: „Draga noastră Corina (Creţu - n.r.).

Ana Birchall: „Poftimmmm? Şi dna comisar????”.

Cu toate acestea, atât în cadrul primei conferinţe de presă susţinută după adoptarea OUG 13, cât şi ulterior, Liviu Dragnea asigura că nu are de gând să dea posibilitatea colegilor de partid "să organizeze vreun miting".

"Colegii sunt încărcaţi de mesajele pe care le primesc de la oamenii care ne susţin care simt şi ei dorinţa la un moment dat să se exprime în stradă. Nu am de gând să dau posibilitatea colegilor noştri să organizeze vreun miting, nu am de gând să scoatem în stradă un milion de oameni, ar fi o luptă între români şi eu aşa ceva nu accept. Am cerut să declanşeze de mâine o strângere de semnături în speranţa că violenţele de azi-noapte nu o să mai fie văzute în zilele următoare", declara Liviu Dragnea pe 2 februarie, după şedinţa CExN al PSD, fiind prima apariţie publică după scandalul privind adoptarea OUG 13.