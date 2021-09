UBB Cluj: Aproape 1.000 de locuri la buget pentru absolvenții de liceu

Pentru această sesiune, UBB scoate la concurs 963 de locuri bugetate destinate absolvenţilor de liceu, care pot opta şi pentru locurile cu taxă puse la dispoziţie de facultăţi atât pentru învăţământul la zi, cât şi pentru cel la distanţă, nivel licenţă, se arată în comunicatul de presă al UBB.

Absolvenţii de liceu au la dispoziţie 146 de specializări în limba română, 68 de specializări în limba maghiară, 9 specializări în limba germană, 15 specializări în limba engleză şi 14 în alte limbi.

De asemenea, absolvenţii de facultate care doresc să se înscrie la programele de master ale UBB pot opta pentru unul dintre cele 1.029 de locuri bugetate, dar şi pentru locurile cu taxă existente la cele 147 de programe în limba română, 42 de programe în limba maghiară, 37 de specializări în limba engleză, 5 specializări în limba germană şi 4 specializări în limba franceză.

Înscrierile se vor desfăşura online, prin intermediul platformei de admitere https://admitere2021.ubbcluj.ro/.

Perioada celei de-a doua sesiuni de admitere pentru noul an universitar este cuprinsă între 6 şi 15 septembrie 2021. Calendarul admiterii cuprinde perioada de înscrieri, probele de concurs, afişarea rezultatelor, depunerea contestaţiilor, confirmarea locurilor şi perioada de redistribuire a locurilor rămase disponibile pentru fiecare dintre cele 22 de facultăţi ale UBB.

Probele de concurs, tematica şi bibliografia se găsesc afişate pe paginile oficiale ale fiecărei facultăţi, iar informaţiile complete pot fi găsite accesând linkul https://admitere.ubbcluj.ro/ro/ .

UBB este universitatea cu tradiţia academică cea mai veche din România (începută acum 440 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din ţară (cu peste 55.000 de oameni, din 11 localităţi şi 9 judeţe).

De asemenea, UBB are cel mai complex profil academic din România, având trei linii oficiale de studiu – română/maghiară/germană -, alături de numeroase programe în engleză şi franceză, cu un profil academic comprehensiv – de la arte şi ştiinţe umaniste, la ştiinţe sociale, ale vieţii şi ale naturii, până la matematică, informatică, inginerie/tehnologie – şi cu cea mai complexă ofertă teologică de pe continent.

De la fondare, UBB face parte din galeria universităţilor de prestigiu şi de referinţă din România, de cinci ani aflându-se pe prima poziţie în ţară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaţionale majore ale universităţilor.

În plus, de mai mulţi ani UBB ocupă primele poziţii în ţară în rankingurile internaţionale globale şi pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universităţi ale lumii, astfel că tinerii din ţară pot primi o educaţie de calitate la costuri larg accesibile, pe o infrastructură academică avansată (ex. unităţi CDI integrate în reţele europene, laboratoare didactice modernizate şi integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.), fără să fie nevoiţi să plece la studii în străinătate. Recent, în urma auditului internaţional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate „world-class” (QS*****) din România, iar din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizaţia unora din cele mai prestigioase universităţi europene „world-class/research-intensive”, se mai arată în comunicatul UBB Cluj.

