Colaborări cu universități și companii americane, analizate la o întâlnire a conducerii UBB cu oficiali ai SUA

Rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), prof. univ. dr. Daniel David, i-a avut vineri, 3 septembrie 2021, ca oaspeți pe domnul Tom Hanson, commercial officer (U.S. Department of Commerce) și pe doamna Monica Eremia, commercial specialist (Embassy of the USA).

Discuțiile s-au axat pe colaborările dintre UBB și diverse companii americane, cu analiza mai specifică a celor mai recente proiecte majore derulate în parteneriat cu compania americană SAS (în domeniul Data Science & Artificial Intelligence) și compania americană EON-Reality (Virtual/Augmented/Mixed Reality) și pe planificarea unor noi colaborări cu marile universități și companii americane.

Prorectorul UBB pentru calitate, competitivitate, învățământ netradițional, prof. univ. dr. Bálint Markó, a arătat că UBB are avantaje competitive la nivel internațional în mai multe domenii academice, care pot fi de interes și pentru companiile americane și din care pot fi conturate proiecte inovative de tip „win-win”.

În final, s-a analizat impactul pandemiei asupra mediului academic și economic și a relației dintre acestea, explorându-se schimbările paradigmatice posibile în educație și în relația dintre mediile academic și economic, cu accent pe modelele hibride.

Cu o tradiție academică de 440 de ani, UBB face parte din galeria universităților de prestigiu și de referință din România, de cinci ani aflându-se pe prima poziție în țară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaționale majore ale universităților. Recent, în urma auditului internațional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate ”world-class” (QS*****) din România, iar din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizația unora din cele mai prestigioase universități europene “world-class/research-intensive”.

CITEȘTE ȘI: