Profesorii vor fi vaccinați în cea de-a doua etapă de vaccinare. „Nu cred că mă voi vaccina, nu am informațiile necesare”

Profesorii vor fi vaccinați gratuit în a doua parte a etapei, înainte de personalul bisericii. Vaccinarea gratuită a cadrelor didactice este prevăzută în Strategia de vaccinare împotriva COVID-19, potrivit documentului publicat de Guvern. Acest document stabilește ordinea priorităților în privința vaccinării.

Conform strategiei pentru vaccinarea împotriva COVID-19 în România vaccinarea este voluntară și nu este obligatorie.

Ministerul Educației nu a transmis strategia de vaccinare

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Cluj, Ministerul Educației nu a transmis precizări pe linia inspectoratelor cu privire la documentul transmis de Guvern. În timp se va organiza și o campanie de informare asupra vaccinării, susține purtătorul de cuvânt, Amalia Gurzău.

„Nu sunt intrate precizări din partea Ministerului pe linia inspectoratelor școlare cu privirea la acest document postat pe site-ul Guvernului. De îndată ce vom primi documentul și îl vom parcurge, vom oferi un punct de vedere. Cu timpul va exista și o campanie de informare în unitățile de învățământ. Vom anunța profesorii cu privire la vaccinarea împotriva noului coronavirus”, a declarat Amalia Gurzău, pentru monitorulcj.ro.

Purtătorul de cuvânt ISJ a mai adăugat faptul că pe data de 10 ianuarie se va face o evaluare a situației epidemiologice din România, iar în urma evaluării, autoritățile vor anunța dacă elevii se vor întoarce în bănci sau vor rămâne în fața calculatoarelor.

Părerea profesorilor din Cluj cu privire la vaccinul împotriva COVID-19.

Monitorulcj.ro a luat legătura cu mai multe cadre didactice din Cluj-Napoca pentru a afla care este situația în acest moment, dacă s-a făcut vreo campanie de informare sau dacă profesorii au fost înștințați cu privire la strategia comunicată de Guvern.

Profesorii nu au fost informați cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19, iar din această cauză există un scepticism puternic cu privire la această măsură. Profesorii susțin faptul că Ministerul Educației ar trebui să implementeze o campanie de informare, ca această decizie să fie luată în cunoștință de cauză.

„Nu sunt informată cu privire la acest aspect. Nu știu dacă mă voi vaccina. Momentan nu am fost informați, probabil ne vor spune la următoarele ședințe pe care le vom avea. Nu știu ce să vă răspund în acest moment. Dumneavoastră vă veți vaccina? Cred că această întrebare este pe buzele tuturor. Suntem la stadiul de informare, momentan” a declarat învățătoarea Candrea Iana, pentru monitorulcj.ro.

„Nu știu dacă mă voi vaccina, nu am avut timp să mă gândesc la așa ceva. Nu s-a realizat nicio campanie de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19. Nu știu ce să vă spun acum, dacă abia astăzi a transmis Guvernul. Trebuie să mă gândesc bine la acest lucru. Probabil noi vom fi vaccinați în mai, deci mai am timp să mă decid”, a declarat Mariana Grigorovici, Liceul Waldorf din Cluj-Napoca.

„În acest moment nu pot să spun da sau nu. Am rețineri. Nu am toate informațiile cu privire la vaccinarea anti-COVID. Nu știm nimic referitor la acest proces. Evident că avem rețineri având în vedere că nu avem informațiile necesare. Ministerul Educației ar trebui să transmită o campanie de informare. De când a început pandemia și școala online, am fost aproape singuri. Ne am descurcat cu propriile forțe”, a spus Mariana Ciceu, director adjunct la Liceul Teoretic „Eugen Pora”.

„Nu cred că mă voi vaccina. Eu tot ce știu despre vaccin este de la televizor, nu s-a făcut o campanie de informare cu privire la vaccinare, nici de către Inspectoratul Școlar, dar nici de către Minister. Nu ne-a spus nimeni care sunt etapele sau care sunt reacțiile adverse, în acest caz este și normal să fim sceptici. Ar fi mult mai bine dacă s-ar face o campanie de informare, atunci aș putea să iau o decizie”, a declarat Eva Șimion, director la FEG Cluj, pentru monitorulcj.ro.

Programarea pentru vaccinare se va face telefonic

„Pentru eficientizarea procesului de vaccinare, evitarea supraaglomerării sau a sacrificării dozelor de vaccin, vaccinarea se va face prin programare electronică, telefonică, sau prin intermediul medicului de familie, datele fiind colectate într-o platformă unică”, prevede documentul.

În prima etapă sunt pe listă lucrătorii din domeniul sănătății și social – sistem public și privat (medicii, rezidenții, asistentele medicale etc.). În a doua etapă se va vaccina populația la risc (persoanele peste 65 de ani, persoane care au boli cornice) și lucrătorii care desfășoară activități în domeniul cheie: profesorii, parlamentarii. Prin urmare, profesorii se vor putea vaccina în a doua etapă.

