BRAT cere sprijin guvernamental pentru presa de calitate, grav afectată de criza coronavirusului

Printre măsurile propuse de Biroul Român de Audit Transmedia (BRAT) se numără includerea companiilor care editează site-uri, ziare sau reviste pe lista celor ce pot beneficia de exceptare de la plata sau amânarea taxelor și impozitelor, sprijin de stat, utilizarea site-urilor și ziarelor în realizarea comunicărilor oficiale ale autorităților, includerea activităților realizate de editori în sprijinul informării publicului în categoria serviciilor esențiale.

„Știrile, informațiile corecte și obiective sunt în această perioadă la fel de importante precum utilitățile de bază. Chiar dacă consumul de știri a crescut exponențial în ultimele zile, producătorii de conținut de calitate, în special presa scrisă și site-urile care nu promovează fake news sau titluri înșelătoare, înregistrează venituri mult mai mici din publicitate, multe companii mari sistând complet comunicarea comercială. Cred că nimeni nu își dorește ca populația să se informeze doar din rețelele de socializare ori din surse incerte, ce nu practică un jurnalism ghidat de principii etice, ci care doar încearcă să adune trafic cu orice preț pentru a încasa bani din publicitatea automatizată, promovată de platformele globale. Am încredere că Guvernul va ajuta instituțiile de presă legitime și va susține jurnalismul de calitate, având la îndemână mai multe forme: derularea unor campanii de comunicare legitime prin intermediul site-urilor și publicațiilor care respectă standardele de calitate, aplicarea de măsuri economice specifice, ajutor de stat, scutiri temporare de la plata unor taxe și impozite etc.”, consideră Dragoș Stanca, președinte BRAT.

BRAT recomandă autorităților direcționarea unui eventual sprijin către acele companii care editează produse media online sau tipărite și care respectă standardele profesionale ale industriei, făcând eforturi în sensul profesionalizării și transparentizării activității proprii.

Pentru a înlătura orice suspiciune ori a lăsa loc de abuzuri și pentru a nu încuraja prin acest demers tocmai finanțarea surselor îndoielnice de informare, care promovează „fake news”, știri alarmiste și neverificate, BRAT se pune la dispoziția autorităților pentru a crea un set de criterii prin care se pot identifica editorii de bună-credință. Printre aceste criterii se pot număra existența unui sediu social valid, a unui administrator identificabil al societății, apartenența la o organizație profesională recunoscută sau aderarea la un cod etic, a unui număr minim de angajați cu forme legale, site-uri si publicații care respectă standardele globale ale industriei și reglementările de tip GDPR, precum și dovezi clare asupra impactului crizei COVID19 în situațiile financiare ale societăților editoare (ex: un impact de minim 25% scădere în venituri față de aceeași perioadă a anului precedent).

Editorii de presă scrisă și online din România vor participa în continuare la procesul de informare a publicului în vederea limitării răspândirii epidemiei de coronavirus și își manifestă disponibilitatea pentru dialog cu autoritățile.

Comunicat de presă: Sprijin din partea autorităților pentru editorii legitimi de presă scrisă și online, în contextul crizei generate de COVID19

Starea de urgență și măsurile stabilite de autorități în vederea stopării epidemiei de COVID19 au un impact negativ major asupra industriei legitime de presă din România, în special în cazul presei scrise și a mediului online legitim, auditat, care respectă standarde profesionale și etice

Printre efectele imediate ale acestor măsuri se înscriu scăderea cu peste 50% a veniturilor din publicitate, cu peste 90% a celor din vânzarea și distribuția la chioșcurile de ziare, reducerea drastică a tirajelor publicațiilor, sistarea apariției edițiilor tipărite. Creatorii de conținut scris, companiile ce furnizează știri online și cei din presa tipărita, nu au surse de venit care să nu fie afectate semnificativ de criza generată de instituirea stării de urgență. Fără sprijinul imediat al autorităților, o mare parte dintre companiile care activează în acest domeniu își vor înceta activitatea, punând astfel în pericol informarea obiectivă și corectă a publicului.

Internetul este sursa de informație principală pentru 70% din populația activa, procentul depășind 75% pentru populația sub 35 de ani. 35% din populația României utilizează ca sursă principala de informare presa scrisa, fenomen prezent în proporție mai mare la populația de peste 65 ani - Sursa: SNA FOCUS, realizat de BRAT.

Dacă analizăm datele ultimelor săptămâni, creșterea interesului publicului pentru știrile online, pentru site-uri în general este excepțională, și depășește în amploare orice eveniment anterior important (Alegeri Europarlamentare sau Prezidențiale, evenimente sportive, catastrofe naturale, etc). Astfel, începând cu data de 9 martie 2020, știrile online au inregistrat valori duble de trafic, iar consumul general de informații publicate pe site-uri a crescut cu 54%. Cele mai importante siteuri de stiri inregistrau in ultimele luni intre 1 milion si 3 milioane de vizitatori lunar, fiind importante surse de stiri pentru publicul larg. In luna martie 2020 estimam, pe baza datelor de trafic deja inregistrate, ca numarul persoanelor ce vor accesa siteuri de stiri va depasi 4 – 5 milioane de oameni, siteurile devenind cele mai importante canale de informare din Romania.

În acest context complex, menținerea funcțională a instituțiilor de presă ce furnizează știri corecte este esențială, atât pentru publicul larg, cât si pentru autorități.

În acest sens, BRAT, asociația profesională a industriei de media ce reprezintă peste 75 de editori de presă scrisă și online din România, care împreuna editează peste 350 de site-uri, ziare și reviste, a transmis Secretariatului General al Guvernului o propunere care cuprinde măsuri care să limiteze efectele negative ale instituirii Stării de Urgență și pandemiei COVID19 asupra instituțiilor de presă. Solicitarea a fost transmisă prin semnarea, împreună cu ARCA – Asociația Română de Comunicații Audiovizuale, a unui apel comun către Guvern, în care starea presei, indiferent de modul ei de a ajunge la public (online, radio, TV, publicații), este adusă în atenția autorităților.

Despre BRAT:

Biroul Român de Audit Transmedia (BRAT) este organizația industriei de media și publicitate ce reprezintă peste 150 de companii care activează in acest domeniu: editori de presă scrisă și online, companii de outdoor, difuzori de radio, organizatori de evenimente, agenții, regii și clienți de publicitate. BRAT pune la dispoziția industriei de media și publicitate studii strategice și tactice esențiale în realizarea strategiilor de media și comunicare și în achiziția de media, fiind reperul industriei în tranzacționarea publicității. www.brat.ro.

Rezultate de trafic si analiza accesului publicului la siteurile de stiri

SATI (Studiul de Audienta si Trafic Internet) ofera informatii complete cu privire la audienta, profilele sociodemografice si traficul siteurilor web de peste 12 ani, fiind standardul recunoscut al presei online in masurarea performantelor siteurilor sub aspectul accesarii lor de catre public. SATI este realizat de catre BRAT pe baza unor standarde si metodologii acceptate la nivel international, agreate de membrii si recunoscute de industria de media si publicitate. Rezultatele de audienta SATI reprezinta etalonul pietei de publicitate in tranzactionarea spatiului publicitar pentru mediul online. In prezent, in cadrul studiului SATI sunt masurate peste 210 siteuri, pentru care studiul ofera rezultate de trafic in timp real si rezultatele de audienta si profil cu frecventa lunara. https://www.brat.ro/sati.