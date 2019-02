Aplicația pentru un somn mai bun, dezvoltată de 5 studenți la Cluj, va fi lansată peste două luni

Echipa fondatore este formată din Sergiu Maior, Iulia Mihele, Zaki Milhem, Peter Mazalik și Darius Mișca.

Tinerii vor sa lanseze versiunea BETA a aplicației gratuită pentru două luni ca să primească feedback-uri și să se asigure ca e totul bine, apoi în luna iulie să o lanseze oficial.

„Anul acest vrem să lansăm pe piață un beta gratuit pentru toată lumea pentru două luni si să primim feedback-uri ca să lansăm pe piață aplicația cu ajustările, după aia vrem să-l lănsam în iulie anul acesta oficial. După lansarea oficială un utilizator va beneficia gratuit de aplicație primele 14 zile, apoi poate opta pentru un abonament de 7 euro pe lună.

Totodată, ne gândeam că am putea să ne situăm pe piață ca un supliment digital. În viitor WakeZ poate să devină un digital terapeutic care să trateze depresia, dar acest lucru o să se întâmple probabil peste un an sau un an și jumătate, pentru că trebuie să facem mai multe studii de cercetare din mai multe colțuri ale lumii”, a declarat, pentru wall-street.ro, Zaki Milhem, cofondatorul WakeZ.